"Березень", "квітень", "травень": які ще назви цих місяців є в українській мові

Ці місяці мають зовсім неочевидні назви

З давніх-давен українці пов’язували назви місяців з погодними явищами, тому вони легко запам’ятовуються, викликаючи певні асоціації. Однак, наприклад, у трьох весняних місяців "березень", "квітень" і "травень" у них є й інші назви, про які мало хто знає.

Що цікаво, багато років тому "березнем" називали зовсім інший місяць українською мовою. А перший місяць весни тоді мав іншу назву. Про це пише УНІАН.

У матеріалі йдеться про те, чому місяці весни назвали саме так і які ще вони мають назви.

"Березень"

Є кілька версій, чому "березень" назвали саме так. Найочевидніша — місяць названий на честь берези, яка зацвітає та виділяє сік на початку весни.

Друга версія – місяць був названий на честь брезолу – промислу спалювання берези для отримання золи, з якої виготовляють скло.

До речі, у давнину "березнем" називали другий місяць весни, тобто нинішній квітень. А перший весняний місяць називався "марець", що походить від імені бога рослинності та родючості Марса.

Цього місяця є ще кілька назв: "сухий", "марець", "соковик", "крапельник", "весновий", "зимобор". Однак їх ніхто не використовує.

"Квітень"

Слово "квітень" пов’язане з появою перших весняних квітів та зацвітанням дерев.

Інші українські назви місяця: березень, цвітень, красенець, снігогін, капельник, сочень.

"Травень"

Назва цього місяця, очевидно, пов’язана із травою, яка покриває землю наприкінці весни.

Інші українські назви місяця: май.

До речі, у 17-18 столітті місяць називали "май" на латинський манер, проте у 20 столітті було відроджено традиційну слов’янську назву.

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