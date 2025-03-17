Цей день змінив історію України: що сталося 17 березня 1917 року

За рік свого існування Центральна Рада пройшла шлях від автономії до проголошення незалежної України та залишила неоціненну спадщину в історії українського державотворення

У цей день 108 років тому в Києві народився перший український парламент — Українська Центральна Рада. Ця подія стала поворотним моментом у боротьбі нашого народу за національне самовизначення та власну державність.

17 березня 1917 року демократична українська інтелігенція заснувала Українську Центральну Раду (УЦР) — представницький орган, що об'єднав політичні, громадські та культурні організації України. Ініціаторами створення УЦР стали Товариство українських поступовців та Українська соціал-демократична робітнича партія.

Головою новоствореного парламенту обрали видатного історика Михайла Грушевського, який на той час перебував у засланні в Москві. Його заступниками спочатку стали Федір Крижанівський, Дмитро Дорошенко та Дмитро Антонович, а пізніше — Сергій Єфремов та Володимир Винниченко.

Від автономії до незалежності

Центральна Рада швидко перетворилася на провідну політичну силу в Україні. Вже 23 червня 1917 року УЦР прийняла Перший Універсал, фактично проголосивши автономію України у складі Росії. Документ був урочисто зачитаний Володимиром Винниченком на Другому Всеукраїнському військовому з'їзді.

Після Першого Універсалу було створено Генеральний секретаріат — перший український уряд під керівництвом Володимира Винниченка. До його складу увійшли представники трьох провідних партій: УСДРП, УПСР та УПСФ.

Більшовицький переворот у Петрограді змусив Центральну Раду діяти рішучіше. 20 листопада 1917 року III Універсалом була проголошена Українська Народна Республіка, що все ще зберігала федеративні зв'язки з Росією.

Кульмінацією державотворчої діяльності УЦР став IV Універсал від 22 січня 1918 року. Ним Україна проголошувалася повністю незалежною державою.

Народна підтримка і масові рухи

Створення Центральної Ради викликало хвилю народної підтримки. Київ та інші міста України стали ареною масових демонстрацій на підтримку української автономії.

Особливо дивовижним був мітинг наприкінці березня 1917 року, що зібрав понад 100 тисяч учасників.22 березня 1917 року УЦР видала першу відозву "До українського народу", закликаючи до єдності заради спільної національної справи.

Історичне значення

Хоча діяльність Української Центральної Ради тривала лише до 29 квітня 1918 року, коли внаслідок державного перевороту до влади прийшов Павло Скоропадський, її історичне значення важко переоцінити.

УЦР стала символом відродження української державності, заклала основи парламентаризму та демократії в Україні. Вона об'єднала народ навколо ідеї національного самовизначення та створила прецедент існування сучасної української держави.

Сьогодні, через понад століття після тих доленосних подій, спадщина Української Центральної Ради залишається джерелом натхнення для всіх, хто дбає про незалежну, соборну та демократичну Україну.

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