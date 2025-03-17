Этот день изменил историю Украины: что произошло 17 марта 1917 года

За год своего существования Центральная Рада прошла путь от автономии до провозглашения независимой Украины и оставила неоценимое наследие в истории украинского государства

В этот день 108 лет назад в Киеве родился первый украинский парламент — Украинская Центральная Рада. Это событие стало поворотным моментом в борьбе нашего народа за национальное самоопределение и собственную государственность.

17 марта 1917 года демократическая украинская интеллигенция учредила Украинская Центральная Рада (УЦР) — представительный орган, объединивший политические, общественные и культурные организации Украины. Инициаторами создания УЦР стали Общество украинских поступовцев и Украинская социал-демократическая рабочая партия.

Главой новосозданного парламента избрали выдающегося историка Михаила Грушевского, который в то время находился в ссылке в Москве. Его заместителями сначала стали Федор Крыжановский, Дмитрий Дорошенко и Дмитрий Антонович, а позже Сергей Ефремов и Владимир Винниченко.

От автономии к независимости

Центральная Рада быстро превратилась в ведущую политическую силу в Украине. Уже 23 июня 1917 УЦР приняла Первый Универсал, фактически провозгласив автономию Украины в составе России. Документ был торжественно зачитан Владимиром Винниченко на Втором Всеукраинском военном съезде.

После Первого Универсала был создан Генеральный секретариат – первое украинское правительство под руководством Владимира Винниченко. В его состав вошли представители трех ведущих партий: УСДРП, УПСР и УПСФ.

Большевистский переворот в Петрограде заставил Центральную Раду действовать более решительно. 20 ноября 1917 г. III Универсалом была провозглашена Украинская Народная Республика, все еще сохранявшая федеративные связи с Россией.

Кульминацией государственной деятельности УЦР стал IV Универсал от 22 января 1918 года. Им Украина провозглашалась полностью независимым государством.

Народная поддержка и массовые движения

Создание Центральной Рады вызвало волну народной поддержки. Киев и другие города Украины стали ареной массовых демонстраций в поддержку украинской автономии.

Особенно впечатляющим был митинг в конце марта 1917 года, собравший более 100 тысяч участников. 22 марта 1917 УЦР издала первое обращение "К украинскому народу", призывая к единству ради общего национального дела.

Историческое значение

Хотя деятельность Украинской Центральной Рады продолжалась только до 29 апреля 1918 года, когда в результате государственного переворота к власти пришел Павел Скоропадский, ее историческое значение трудно переоценить.

УЦР стала символом возрождения украинской государственности, заложила основы парламентаризма и демократии в Украине. Она объединила народ вокруг идеи национального самоопределения и создала прецедент существования современного украинского государства.

Сегодня, спустя более века после тех судьбоносных событий, наследие Украинской Центральной Рады остается источником вдохновения для всех, кто заботится о независимой, соборной и демократической Украине.

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