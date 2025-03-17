США можуть визнати Крим російським - ЗМІ

Це лише один із варіантів

Адміністрація Білого дому нібито не відкидає ймовірності визнання Криму частиною Росії. Це може статися у рамках майбутніх мирних переговорів щодо завершення війни в Україні.

Про це пише видання Semafor з посиланням на два анонімні джерела. При цьому вони повідомили, що США можуть навіть звернутися із цим питанням до ООН, щоб визнати анексію півострова на міжнародному рівні.

Інформація про це з’явилася після заяви президента США Дональда Трампа про те, що перемовники вже обговорювали "розділ певних активів". Видання наголошує, що Вашингтон поки не приймав жодних рішень, а здавання Криму це лише один із варіантів, які постійно обговорюються чиновниками Трампа.

Варто зазначити, що 16 березня радник з національної безпеки Білого дому Майк Волтц повідомив, що в рамках майбутньої мирної угоди дійсно обговорюватимуться обмін територій на гарантії безпеки.

Непрямо про це також натякав держсекретар Марко Рубіо.

"Україна сильно постраждала, і їхній народ сильно постраждав, і після чогось подібного важко навіть говорити про поступки. Але це єдиний спосіб покласти цьому кінець, щоб запобігти ще більшим стражданням", — сказав він.

При цьому речник Кремля Дмитро Пєсков заявляв, що Росія хоче отримати крім Криму ще й Донецьку, Луганську, Херсонську та Запорізьку області у повному складі. Тобто ультимативні вимоги Москви особливо не змінилися з початку вторгнення.