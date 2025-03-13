Не лише Крим і Донбас. Пєсков назвав землі України, на які претендує Росія

Пєсков каже, що вони записані в Конституції

Прессекретар кремля Дмитро Пєсков знову зробив кілька резонансних заяв щодо російсько-української війни. Зокрема, він відреагував на слова президента України Володимира Зеленського про невизнання російськими окупованих територій після можливих мирних переговорів.

"Крим, Севастополь, Херсон, Запоріжжя, Донецьк, Луганськ – це регіони Росії. Вони записані до Конституції. Це даність", – заявив Пєсков. Водночас він додав, що "до того, як ці переговори почалися, а вони ще не почалися, було б не правильним трясти небеса і говорити про це публічно". Його цитують росЗМІ.

Речник Кремля також повідомив, що радник президента США з нацбезпеки Джейк Уолтц провів телефонну розмову з помічником Путіна Юрієм Ушаковим.

Стосовно Курської області, де українські війська проводять операцію, Пєсков висловився впевнено: "Немає сумніву, що Курська область буде звільнена". За його словами, на "звільнення" знадобиться стільки часу, "скільки потрібно, щоб зберегти життя військових та мирних громадян".

Луганська область

Донецька область

Запорізька область

Херсонська область

Крім того, представник Кремля анонсував можливу міжнародну телефонну розмову Путіна ввечері у четвер, 13 березня. Про неї обіцяли повідомити згодом. Він також не виключив інших контактів російського президента, окрім запланованих переговорів з Лукашенком.

Пєсков традиційно наголосив, що Росія вважає всі введені проти неї санкції незаконними і вимагає їх скасування.

Також "Телеграф" писав, що у Росії знову погрожують ЄС "відповіддю". РФ може бути змушена вживати контрзаходів у відповідь на збільшення оборонних потужностей об'єднаної Європи, каже речник Кремля.