США могут признать Крым российским — СМИ

Это лишь один из вариантов

Администрация Белого дома якобы не исключает вероятности признания Крыма частью России. Это может произойти в рамках будущих мирных переговоров по завершению войны в Украине.

Об этом пишет издание Semafor со ссылкой на два анонимных источника. При этом они сообщили, что США могут даже обратиться с этим вопросом в ООН, чтобы признать аннексию полуострова на международном уровне.

Информация об этом появилась после заявления президента США Дональда Трампа о том, что переговорщики уже обсуждали "раздел определенных активов". Издание подчеркивает, что Вашингтон пока не принимал никаких решений, а сдача Крыма это лишь один из вариантов, которые постоянно обсуждаются чиновниками Трампа.

Стоит отметить, что 16 марта советник по национальной безопасности Белого дома Майк Уолтц сообщил, что в рамках будущей мирной сделки действительно будут обсуждаться обмен территорий на гарантии безопасности.

Косвенно об этом также намекал госсекретарь Марко Рубио.

"Украина сильно пострадала, и их народ сильно пострадал, и после чего-то подобного трудно даже говорить об уступках. Но это единственный способ положить этому конец, чтобы предотвратить еще большие страдания", — сказал он.

При этом спикер Кремля Дмитрий Песков заявлял, что Россия хочет получить помимо Крыма еще и Донецкую, Луганскую, Херсонскую и Запорожскую области в полном составе. То есть, ультимативные требования Москвы особо не изменились с момента начала вторжения.