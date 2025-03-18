Глава Белого дома рассказал, чего хочет добиться

Президент США Дональд Трамп по сути признал, что скандал во время визита президента Украины Владимира Зеленского в Вашингтон был устроен специально. Тем самым США хотели "заставить Украину поступить правильно".

Об этом Трамп сообщил во время брифинга. Его выступление транслировалось каналом ABC.

"Там убивают много людей, и нам нужно было заставить Украину поступить правильно. Это была непростая ситуация. Вы получили небольшое представление в Овальном кабинете. Но я думаю, что сейчас они поступают правильно, и мы пытаемся достичь мирного соглашения. Мы хотим добиться прекращения огня, а затем мирного соглашения", — сказал он.

По его словам, он намерен провести переговоры с Владимиром Путиным, чтобы "спасти некоторых солдат, которые в серьезной беде". По его словам, некоторая часть украинских военных якобы оказалась в окружении и уже бы погибли, если бы он лично не вмешался в это.

Стоит отметить, что историю об окружении украинских военных активно продвигают россияне. Министр обороны Украины Рустем Умеров уже говорил, что в настоящее время ни одно украинское подразделение в окружении не находится, а подобную пропагандистскую кампанию оккупанты уже продвигали перед саммитом БРИКС.

Как сообщалось ранее, Трамп ранее подтвердил, что проведет разговор с Путиным 18 марта. По его словам, американская сторона хочет "увидеть, сможет ли положить конец этой войне".