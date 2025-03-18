Не відмова від НАТО. Путін висунув Трампу вимогу для миру в Україні

Кремль озвучив свої вимоги

Розмова Трампа з Путіним закінчилась, і сторони вже підбили перші підсумки. Телефонні переговори між лідерами тривали майже 2,5 години та стали найдовшими в історії контактів президентів США та РФ.

Путін заявив Трампу про необхідність зупинити мобілізацію України та переозброєння ЗСУ у разі перемир'я, випливає із заяви Кремля. Російський лідер також наполягає, що для недопущення ескалації війни потрібно повністю припинити іноземну військову допомогу та надання розвідінформації Києву.

"Телеграф" зібрав повний текст заяв Путіна та Трампа за результатами переговорів: "Розмова Трампа з Путіним завершилась: що заявили в Кремлі та Білому домі".

Водночас Путін "підтримав" ідею Трампа про взаємне припинення ударів по енергетичній інфраструктурі з боку Росії та України на 30 днів і вже нібито дав відповідний указ військовим.

Білий дім повідомив, що рух до миру почнеться з "енергетичного та інфраструктурного припинення вогню", а також переговорів щодо зупинки бойових дій на морі. Далі планується обговорення повного припинення вогню і встановлення миру.

Про припинення мобілізації Путін заявляв і раніше. Кремль хотів гарантій, що під час 30-денного перемир'я Україна не проводитиме мобілізацію, військову підготовку та не отримуватиме зброю.

Раніше "Телеграф" також писав, у чому символізм дати, обраної для переговорів Трампа та Путіна. Мустафа Наєм повідомив, що цього ж дня рівно 85 років тому, 18 березня 1940 року, відбулася зустріч Адольфа Гітлера та Беніто Муссоліні. Вона ознаменувала початок нацистських відносин Німеччини та Італії.