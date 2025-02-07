Справа про земельну корупцію в київській міськраді: суд обрав запобіжний захід заступник голови КМДА

Члени злочинної організації вигадали креативну схему заволодіння земельними ділянками

Вищий антикорупційний суд обрав запобіжний захід заступнику голови Київської міської державної адміністрації Петру Оленичу. Його заарештували з можливістю внесення застави у сумі 15 млн гривень у справі про земельну корупцію.

Група посадових осіб проводила афери із земельними ділянками у столиці. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на джерела у правоохоронних органах.

Рішення суду передбачає, що Оленич проведе у слідчому ізоляторі щонайменше два місяці, якщо не внесе чималу заставу.

Нагадаємо, вчора, 6 лютого, НАБУ та САП провели масштабну операцію "Чисте місто" щодо знищення корупції у земельній та бюджетній сфері Києва. Викрито та припинено діяльність злочинної організації на чолі з медійно відомим колишнім депутатом Київської міської ради.

Крім нього, у схемі взяли участь заступник голови КМДА, голова та член постійної комісії мерії з питань архітектури, містопланування та земельних відносин, чинні депутати міськради, перший заступник та заступник директора комунальних підприємств та ще чотири особи.

У НАБУ не називали імен фігурантів справи, але, за інформацією джерел РБК-Україна, одним із підозрюваних виявився заступник голови КМДА Петро Оленич.

Правоохоронці зазначали, що зловмисники шукали перспективні земельні ділянки та реєстрували право власності на споруди, яких на території цих ділянок ніколи не було.

Потім члени злочинного угруповання подавали до міськради заяву про надання їм права власності на ділянки, щоб нібито обслуговувати "споруди".

У рамках операції також відбулися обшуки у київського бізнесмена Дениса Комарницького. Він відреагував на обшуки заявою, в якій назвав їх "замовною брудною кампанією" проти нього, його клієнтів та київської міської влади.