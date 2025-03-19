Скандал в Сервисном центре МВД с коррупцией: "Кристаллбанк" объяснил, почему принимает только наличные деньги

В банке утверждают, что POS-терминалы в отделениях не могут использоваться для оплаты чего-либо, поскольку учреждение не является торговой организацией

Журналист Евгений Плинский разоблачил новую коррупционную схему, действующую в Сервисном центре МВД по улице П. Усенко, 8. Схема заключается в непрозрачных условиях оплаты услуг, фактически навязывающих гражданам дополнительные расходы. В отделении "Кристаллбанка", монопольно работающем в Сервисном центре МВД, клиенты не могут оплатить услуги банковской картой – только наличными.

"Телеграф" направил запрос "Кристаллбанку" с просьбой объяснить ситуацию и получил ответ.

Издание спросило "Кристалбанк", почему у него есть терминалы, но при этом банк рассчитывает оплату за услуги сервисного центра как снятие наличных с комиссией, и почему нельзя оплатить по реквизитам.

В ответе говорится, что для осуществления расчетно-кассового обслуживания без открытия счета, в кассах отделений банка, в частности упомянутом выше, расположенном в одном помещении с Сервисным центром МВД № 8049, клиентам предоставляется возможность произвести оплату счетов за услуги, оказываемые, в том числе СЦ МВД, как наличным, так и безналичным способом.

Для этого в отделении есть кассовые POS-терминалы, которые, как утверждает банк, с помощью платежных карт могут осуществлять только снятие и выдачу наличных средств, поскольку банк не является торговой точкой.

В банке объяснили, что безналичные платежи клиенты могут производить, переводя деньги через систему электронных платежей (СЭП), а не с помощью кассового POS-терминала.

Что касается высокой комиссии, в учреждении отметили, что в отделениях на стендах и кассовых окнах есть информация о размере комиссии от платежных систем. За выдачу наличных средств в POS-терминалах банка по картам, эмитированным другими банками, она составляет 2% для Mastercard и 2,5% для VISA.

Ранее журналист Евгений Плинский раскрыл детали обысков на объектах "Укрзализныци". Он отметил, что схема якобы касается распределения проводников на поезда по направлениям.