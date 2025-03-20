Абоненты Lifecell пожаловались на появление новой проблемы со связью: что говорят в компании

Телефон был в рабочем состоянии, но дозвониться пользователь не смог

Мобильный оператор Лайф — один из самых популярных в Украине. Однако украинцы частенько сталкиваются с проблемами. К примеру, люди не могут поговорить с консультантом.

Клиент мобильного оператора столкнулся с неожиданной проблемой. По его словам, он не может связаться со службой поддержки, поскольку в голосовом меню по номерам компании отсутствует пункт "Связь с оператором". Мужчина был возмущен, поэтому он на Facebook-странице lifecell спросил, что делать.

Он добавил, что телефон работает, ведь при звонке с другого оператора (Vodafone) этот пункт в меню есть. Однако из номера lifecell его просто нет, делится мужчина. Онлайн-чаты не помогают, ведь там ему советуют звонить на те же номера, где отсутствует возможность связи с оператором.

Клиент подозревает, что проблема возникла после перевода на тариф "Свободный Лайф" из контрактного обслуживания, которое для частных клиентов пока недоступно. Он отмечает, что раньше всегда мог дозвониться с первого раза.

Сейчас мужчина не знает, как получить ответы на свои вопросы, ведь даже обратную связь с ней lifecell не дает. Он спрашивает у пользователей, сталкивался ли кто-нибудь с подобной ситуацией и как можно решить проблему.

Под этим комментарием ему начали отвечать на вопрос, который возник со службой поддержки. Там ответили, что все каналы поддержки работают в стандартном режиме. "Относительно контрактной формы обслуживания, то она закрыта для подключения и пользования. Для каждого абонента действует персонализированное меню, которое формируется в зависимости от индивидуальных услуг и запросов. Именно поэтому точная универсальная комбинация для соединения с оператором отсутствует. Чтобы получить консультацию, Вам достаточно по номеру 5433 выбрать соответствующий пункт меню, который соответствует Вашей тематике и обращению", — говорится в сообщении.

Зато мужчина ответил на это, что выбирал все пункты меню, прослушал все. Но соответствующий пункт меню для связи с оператором — отсутствует каждый день, начиная с 15 марта 2025 года.

"И именно поэтому я не могу переговорить с оператором. Этот пункт не появляется и все операторы онлайн мне говорили примерно тоже самое, что и вы сейчас. Но это не решает проблему, потому что отсутствует пункт Связь с оператором. Что делать и почему мне не могут предоставить обратную связь, если возникла такая проблема?", — говорится в сообщении.

Оператор ответил, что заказать звонок оператору нет возможности. В системе, по номеру телефона, не фиксируются данные по комбинации цифр, которые необходимы для соединения с оператором. Мужчине порекомендовали обратиться в другой канал поддержки для консультации.

Пользователь мобильной связи пишет, что обращался за консультацией онлайн. Однако его проблемы были не решены.

"Чтобы решить лишь несколько вопросов, то мне пришлось потратить в чат-боте более часа и все равно оператор там не смог полностью помочь, а только каждую минуту переспрашивал или я еще онлайн. Я не готов тратить так много времени на онлайн, когда это можно было бы решить в телефонном режиме за 5-7 минут разговора, тем более если онлайн не помогут решить. Также связь стала хуже и пропадать также с тех пор, как меня перевели на "Свободный лайф", а это было менее двух недель назад", — спрашивает он.

В компании ответили, что изменение тарифного плана не влияет на покрытие и его качество. "Это не связано(…) Если в чате нет ответа от абонента в течение 1 минуты, то уточняется статус онлайн. В звонке также есть возможность ожидать 1 минуту на уровне оператора".

Ранее "Телеграф" писал, что клиенты жалуются на качество обслуживания Vodafone.