Готувала атаку на своїх одногрупників. СБУ затримала курсантку, яка працювала на Росію (фото)

Жінці загрожує довічне ув'язнення

Затримано курсантку військового інституту, яка на замовлення російської служби безпеки готувала ракетний удар по казармах своїх одногрупників. За роботу жінці мали заплатити.

Про це повідомляє військова контррозвідка Служби безпеки України (СБУ). Курсантку затримали "на гарячому" на Львівщині.

"Поплічницею ворога виявилася курсантка, яка навчалася у цьому закладі і співпрацювала з росіянами за грошову винагороду. Найбільше ворога цікавили координати навчальних корпусів та казарм цього інституту, який після початку повномасштабної війни передислокували із Харкова у Львівську область", — йдеться у повідомленні.

Жінка збирала та передавала ФСБ геолокації службових будівель вишу, де перебували інші курсанти, зокрема її одногрупники. Куратори запевнили жінку, що напередодні удару її попередять, аби вона залишила територію.

Після успішної операції, росіяни мали "евакуювати" свою агентку з України на територію РФ, транзитом через треті країни.

"Військова контррозвідка СБУ завчасно викрила зрадницю і поетапно задокументувала її злочини. Синхронно були проведені комплексні заходи для убезпечення місць навчання та проживання курсантів українського вишу", — повідомили у СБУ.

За даними справи, курсантку затримали, коли вона намагалася передати координати "цілей" ФСБ і після цього втекти за межі військового інституту.

У агентки Росії вилучили мобільний телефон із доказами роботи на Москву. Фігурантці повідомили про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану).

"Зловмисниця перебуває під вартою без права внесення застави. Їй загрожує довічне позбавлення волі з конфіскацією майна", — додали у СБУ.

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