Війна наздогнала їх у Києві: 5-річна Ніколь та її батько з прифронтового Оріхова загинули під час атаки РФ

Нещодавно вони переїхали з лінії фронту, а сьогодні обстріл забрав пів родини

Війська Росії обстріляли Київ у ніч на 23 березня. Від атаки загинуло троє людей, восьмеро мирних мешканців дістали поранення.

Як повідомляє "UNITED24 Media", внаслідок удару загинули 5-річна дівчинка Ніколь та її батько Олександр. Родина нещодавно переїхала до столиці з прифронтового міста Оріхів Запорізької області.

Оріхів на мапі DeepState

Мати дитини зараз перебуває в лікарні, де медики борються за її одужання.

Ще 20 березня, як повідомили сусіди родини, Ніколь виступала в садочку разом з іншими дітьми, а вже сьогодні, 23 березня, її життя обірвалося.

Зверніть увагу: кореспондент "Телеграфа" Ян Доброносов показав, який вигляд має пошкоджений будинок у Дніпровському районі після атаки 23 березня.

Вночі армія РФ здійснила масовану атаку на Україну безпілотними літальними апаратами. У низці міст пролунали вибухи, зафіксовано пожежі та численні руйнування цивільних об’єктів.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що 147 ударних дронів типу "Shahed" та безпілотників-імітаторів різних типів запустили росіяни по українських областях. Підтверджено збиття 97 БПЛА на півдні, півночі, заході та центрі країни. 25 ворожих безпілотників-імітаторів — локаційно втрачено (без негативних наслідків).