Война догнала их в Киеве: 5-летняя Николь и ее отец из прифронтового Орехова погибли во время атаки РФ

Недавно они переехали с линии фронта, а сегодня обстрел забрал пол семьи

Войска России обстреляли Киев в ночь на 23 марта. От атаки погибли три человека, восемь мирных жителей получили ранения.

Как сообщает "UNITED24 Media", в результате удара погибли 5-летняя девочка Николь и ее отец Александр. Семья недавно переехала в столицу из прифронтового города Орехов Запорожской области.

Орехов на карте DeepState

Мать ребенка сейчас находится в больнице, где медики борются за ее выздоровление.

Еще 20 марта, как сообщили соседи семьи, Николь выступала в садике вместе с другими детьми, а уже сегодня, 23 марта, ее жизнь оборвалась.

Обратите внимание: корреспондент "Телеграфа" Ян Доброносов показал, как выглядит поврежденный дом в Днепровском районе после атаки 23 марта.

Ночью армия РФ совершила массированную атаку на Украину беспилотными летательными аппаратами. В ряде городов раздались взрывы, зафиксированы пожары и многочисленные разрушения гражданских объектов.

Ранее "Телеграф" сообщал, что 147 ударных дронов типа "Shahed" и беспилотников-имитаторов разных типов запустили россияне по украинским областям. Подтверждены убытки 97 БПЛА на юге, севере, западе и центре страны. 25 вражеских беспилотников-имитаторов – локационно потеряно (без негативных последствий).