СМС-ки теперь золотые? Пользователи lifecell жалуются на тарифы по популярной услуге

Мессенджеры дают возможность отправлять сообщения неограниченно и бесплатно

Мобильный оператор Лайфселл популярен в Украине. А вот тарифы на отправку смс-сообщений создали недовольство среди пользователей.

Украинцы возмущены этим, поэтому на Facebook-странице lifecell поделились проблемой. Основная претензия пользователей заключается в невозможности отключения стандартной SMS-тарифики, что приводит к автоматическому списанию средств за пакеты SMS, которые абоненты фактически не используют.

Подробности

В социальных сетях пользователи делятся своими историями, утверждая, что иногда достаточно случайного нажатия на кнопку ответа для нецелевой рекламы, чтобы оператор списал деньги за пакет SMS. По словам абонентов, им приходится вручную удалять настройки сервиса отправки SMS со своих телефонов во избежание нежелательных платежей.

"Теперь если абонент случайно нажимает на кнопку ответа на какую-то тупую рекламу. Оператор быстренько впихивает на десять гривен пачку смсок... тебе не нужных на самом деле. И сжигает их за сутки, пока ты не придумал — что с ними дальше делает. Умолять оператора прекратить или отключить — напрасно дело". – говорится в сообщении.

Вот так это смотрится на одном из тарифов.

Что говорят в компании

В ответ на запросы клиентов представители Lifecell объясняют, что отключение стандартной тарификации SMS действительно невозможно. Согласно официальной позиции компании тарификация происходит автоматически, когда по номеру отсутствует необходимый пакет услуг, включающий гигабайты, минуты и SMS. При этом компания рекомендует абонентам подробно ознакомиться с условиями акций и предложений перед их подключением.

Стоит отметить, что сейчас большинство пользователей используют мессенджеры, где отправка сообщений не ограничена и бесплатна. Поэтому сама функция пакетных SMS не очень удобна для значительного количества абонентов, ведь при необходимости они фактически платят стоимость пакета только за одно использованное SMS-сообщение

Ранее "Телеграф" писал, что абоненты Lifecell пожаловались на появление новой проблемы со связью