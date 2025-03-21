Бронетехніка, засоби ППО та дрони – експерт розклав по полицях новий пакет військової допомоги від Німеччини

У Німеччині планують надіслати сигнал про те, що підтримка України триватиме навіть у разі перемир'я

Новий пакет військової допомоги Україні на суму 3 мільярди євро схвалив бюджетний комітет Бундестагу 21 березня. Ще 8,3 мільярда євро буде виділено протягом наступних трьох років. Загальна сума підтримки складає 11,3 мільярда євро, і це стало можливим після ослаблення так званого "боргового гальма".

Про це повідомляє Spiegel, а також публікує деталі український бізнесмен та популярний блогер Роман Шрайк. Він зазначає:

"У Німеччині схвалили додатковий бюджет допомоги Україні – 11 млрд євро на найближчі 4 роки. Це стало можливим після ослаблення боргового обмеження".

Кошти передбачені для постачання систем ППО, боєприпасів, безпілотників та бойових броньованих машин, зокрема БМП Marder. За даними Spiegel, 3 мільярди євро виділяються на ракети до ЗРК IRIS-T і Patriot, ще 3 мільярди – на артилерійські снаряди. На бойові безпілотники передбачено понад 900 мільйонів євро: 225 мільйонів — уже у 2025 році, ще близько 700 мільйонів — у наступні три роки. Частину дронів розробляють спільно з українськими компаніями, а деякі вже виготовляються в Україні.

Міністерство фінансів Німеччини у пояснювальних документах до рішення зазначає, що підтримка США більше не виглядає стабільною, тож Берлін і загалом Європа мають активізуватися. У документах прямо йдеться про "невизначеність щодо продовження підтримки з боку США". Раніше пакет блокував канцлер Олаф Шольц, який, за даними Spiegel, не погоджувався на перевищення вже запланованих витрат у 4 мільярди євро на 2025 рік. Тепер же, після зміни позиції уряду, загальна сума допомоги Україні на цей рік становить 7 мільярдів.

Окрім військової мети, Берлін прагне надіслати сигнал і Москві, і Вашингтону: навіть у разі припинення вогню Німеччина продовжить підтримку України.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" повідомляв, що передача зброї Україні від Німеччини досягла межі можливостей. Про це заявили в Міністерстві оборони країни. Попри це, там вважають, що військова підтримка та зміцнення власної обороноздатності мають розглядатися паралельно.