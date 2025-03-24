Ви маєте це знати перед тим, як переведете годинник: що треба зробити в першу чергу

Це важливо зробити в першу чергу, аби адаптуватись

Переведення годинників в Україні відбувається в останню неділю березня, коли стрілки переводять на годину вперед. Цього року це припадає на 30 березня.

Це лише здається простою зміною, але є кілька дрібниць, про які українці можуть не знати, поки адаптуючись до нового часу. "Телеграф" звернувся до штучного інтелекту Grok з цим питанням і він нам відповів.

Будильник

Якщо ви не оновите будильник на смартфоні чи механічному пристрої, то ми маєте всі шанси проспати. Таким чином можна прокинутись на годину пізніше, ніж планували, і спізнитися на роботу чи важливу зустріч.

Розклад громадського транспорту

Після того, як ви переведете свої годинники, у перші дні люди можуть плутатися з розкладом автобусів, поїздів чи маршруток, адже "внутрішній годинник" ще не адаптувався. До прикладу, якщо ви звикли виходити на зупинку о 6:00, тепер це буде 7:00 за новим часом.

Прийом ліків

Тим, хто приймає ліки — це стане викликом, адже є ті, котрі приймають їх чітко за графіком. Тому зміна часу може порушити режим, якщо не врахувати годинну різницю.

Замініть час на побутовій техніці

Мікрохвильовка, духовка чи старий настінний годинник можуть показувати неправильний час, якщо їх не перевести вручну. Тому подумайте про це напередодні, аби не було конфузу.

Домовтесь про зустріч

Якщо ви плануєте з кимось зустрітися 30 березня, наприклад, о 10:00, переконайтеся, що людина, яка має прийти до вас на зустріч також перевела годинник. Інакше хтось може прийти на годину раніше чи пізніше.

Собака і діти вас не зрозуміють

Домашні тварини та діти живуть за своїм біологічним ритмом. Собака, яка звикла гуляти о 5:00, не зрозуміє, чому тепер це відбувається о 6:00 за новим часом, і може нагадати про себе неприємним сюрпризом під ковриком. Те саме стосується і дітей.

Сон та енергія

Декілька днів можуть відчуватися для вас, як "недоспані", адже організм ще не звик лягати спати та прокидатися за новим графіком. В такому разі кава чи міцний чай стануть у пригоді.

Коли почали переводити годинники в Україні

В Україні переведення годинників запровадили у 1981 році за часів СРСР, а з 1996 року це регулюється постановою Кабінету Міністрів. Згідно з нею, перехід на літній час здійснюється в останню неділю березня, а повернення на зимовий — в останню неділю жовтня.

Основною метою переведення годинників є економія електроенергії завдяки подовженню світлового дня.

Цьогоріч в ніч на 30 березня відбудеться перехід на літній час. Більшість сучасних ґаджетів автоматично змінять час, однак механічні годинники потрібно буде перевести вручну.

О 3:00 ночі стрілки годинників потрібно перевести на одну годину вперед. Це означає, що українці спатимуть на годину менше.

Перехід на літній час залишається чинним, оскільки закон про скасування сезонного переведення годинників досі не набув юридичної сили. Верховна Рада ухвалила відповідний законопроєкт ще у 2024 році, однак президент Володимир Зеленський його не підписав. Документ передбачав скасування переведення годинників та фіксацію зимового часу (GMT+2) як постійного.

Наступне переведення годинників відбудеться 26 жовтня 2025 року, коли Україна повернеться на зимовий час.

Раніше "Телеграф" розповідав, про кілька способів запам’ятати, куди переводимо годинники.