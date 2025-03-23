Власне озеро, кришталеві люстри та позолочені крани: як виглядає маєток зрадника Симоненка, який втік до Росії

Політик мав розкішний особняк під Києвом

Колишній народний депутат Петро Симоненко протягом 20 років очолював Комуністичну партію України. Він відзначився антиукраїнськими заявами упродовж всієї політичної діяльності. У 2022 році Симоненко втік до Росії, а в Україні йому оголосили про підозру в підтримці російської агресії. На батьківщині в ексчиновника залишився розкішний маєток під Києвом.

Після початку повномасштабного вторгнення Симоненко звернувся до російської влади та попросив про евакуацію. Так на Київщину скерували загін спецназу, який вивіз зрадника з України в країну-окупантку у березні 2022 року через Білорусь.

Усе життя Симоненко поширював ідеї комунізму — досягнення рівності між бідними і багатими. Схоже, його переконання базувалися лише на словах. Про це свідчить розкішний маєток екснардепа на Київщині, де він жив до березня 2022 року. Відповідні фото з'явилися у мережі після втечі Симоненка з будинку.

Маєток Симоненка з висоти пташиного польоту, фото тг-канал "Реальна війна"

Озеро на території особняка Симоненка, фото тг-канал "Реальна війна"

На території особняка є особисте озеро, соснові дерева та двоповерховий будинок з терасою. У коридорі на першому поверсі можна побачити невеликий червоний килим із логотипом Комуністичної партії. А між поверхами звисає величезна кришталева люстра. У будинку вставлені панорамні вікна, є підлоги з візерунками та ковані перила.

Люстра в будинку Симоненка, фото тг-канал "Реальна війна"

Ковані сходи в будинку Симоненка, фото тг-канал "Реальна війна"

У ванній кімнаті політик повісив ще одну кришталеву люстру, щоправда, трохи меншу. На стінах можна помітити мозаїку з квітами, а ще — велике дзеркало в позолоченій рамі. Також є позолочені крани у ванній, душі, умивальнику та сама сушарка. А навпроти унітазу встановлене панорамне вікно.

Ванна кімната в будинку Симоненка, фото тг-канал "Реальна війна"

Позолочені деталі у ванній Симоненка, фото тг-канал "Реальна війна"

Також у будинку Симоненка знайшли кілька червоних книжок із написом "Комуністична партія України". Зараз він живе в Росії, поширює пропагандистські меседжі та підтримує війну проти України.

Книги, знайдені в будинку Симоненка, фото тг-канал "Реальна війна"

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