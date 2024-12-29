Українцям пропонують роботу із бронюванням та проживанням під Києвом: що треба робити

Роботодавець пропонує вчасну виплату заробітної плати

Українцям, які не виїхали за кордон, пропонують вакансію із бронюванням від мобілізації, виплатою зарплати та умовами проживання. Кандидатів шукають під Києвом у Борисполі.

Ця вакансія була опублікована на популярному сайті купівлі-продажу. Виробництво розташоване в Київській області – там шукають монтажників сталевих та залізобетонних конструкцій на будівництво у Борисполі.

"Національний лідер з виробництва будівельних матеріалів та провідний девелопер, запрошує на роботу Монтажників сталевих та залізобетонних конструкцій на будівництво у Борисполі", — йдеться у повідомленні.

Компанія розглядає кандидатів без досвіду. Вони мають працювати на висоті.

Обов’язки:

Монтаж металоконструкцій та збірних залізобетонних конструкцій;

Робота з вантажопідіймальними механізмами;

Робота на висоті;

Підходить кандидатам: старше 45 років, студентам.

Роботодавець пропонує: вчасну виплату заробітної плати, графік роботи вибір, компенсацію витрат на дорогу, житло в Борисполі або Києві, медичне страхування, спецодяг та взуття, можливе бронювання.

Суму заробітної плати роботодавець не вказав, але на подібних вакансіях, котрі вказані на сайті з пошуку роботи пропонують від 30 тис грн.

Раніше "Телеграф" писав, що українцям пропонують роботу на гірськолижному курорті.