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Українцям пропонують роботу із бронюванням та проживанням під Києвом: що треба робити

Автор
Марина Іщенко
Дата публікації
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Автор
Робота із бронюванням Новина оновлена 29 грудня 2024, 19:15
Робота із бронюванням. Фото Колаж "Телеграф"

Роботодавець пропонує вчасну виплату заробітної плати

Українцям, які не виїхали за кордон, пропонують вакансію із бронюванням від мобілізації, виплатою зарплати та умовами проживання. Кандидатів шукають під Києвом у Борисполі.

Ця вакансія була опублікована на популярному сайті купівлі-продажу. Виробництво розташоване в Київській області – там шукають монтажників сталевих та залізобетонних конструкцій на будівництво у Борисполі.

"Національний лідер з виробництва будівельних матеріалів та провідний девелопер, запрошує на роботу Монтажників сталевих та залізобетонних конструкцій на будівництво у Борисполі", — йдеться у повідомленні.

Компанія розглядає кандидатів без досвіду. Вони мають працювати на висоті.

Обов’язки:

  • Монтаж металоконструкцій та збірних залізобетонних конструкцій;
  • Робота з вантажопідіймальними механізмами;
  • Робота на висоті;
  • Підходить кандидатам: старше 45 років, студентам.

Роботодавець пропонує: вчасну виплату заробітної плати, графік роботи вибір, компенсацію витрат на дорогу, житло в Борисполі або Києві, медичне страхування, спецодяг та взуття, можливе бронювання.

Суму заробітної плати роботодавець не вказав, але на подібних вакансіях, котрі вказані на сайті з пошуку роботи пропонують від 30 тис грн.

Раніше "Телеграф" писав, що українцям пропонують роботу на гірськолижному курорті.

Теги:
#Робота #Бронь