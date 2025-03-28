Військовий квиток у смартфоні: як оформити його за кілька хвилин у "Дія"
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Згенерувати документ потрібно через портал, а не в застосунку
Всі військовозобов’язані українці зобов’язані мати при собі військово-обліковий документ (ВОД) під час воєнного стану. Ним можна користуватися і в електронному форматі.
"Телеграф" розповідає, як згенерувати електронний військовий квиток у "Дія". Він містить усю актуальну інформацію з Реєстру призовників, військовозобов'язаних та резервістів, зокрема й статус бронювання.
Документ має унікальний QR-код, що дозволяє швидко перевірити його дійсність. Юридично е-ВОД прирівнюється до паперової версії або цифрового документа в застосунку "Резерв+".
Як отримати військовий квиток через "Дія"
Процедура оформлення займає кілька хвилин:
- Авторизуйтеся саме на сайті "Дія" за допомогою КЕП.
- Виберіть послугу "Військово-обліковий документ".
- Натисніть "Подати заяву", перевірте свої дані.
- Підпишіть її електронним підписом.
Нагадуємо, як отримати копію військово-облікового документа можна без відвідування ТЦК. Для генерації цифрового військового квитка у "Резерв+" необхідно виконати такі кроки:
- Завантажити застосунок, для iOS — в App Store, для Android — у Google Play.
- Авторизуватись через BankID.
- Підтвердити особисті дані — номер телефону, адресу проживання, електронну пошту.
- Перевірити синхронізацію з реєстром "Оберіг" (застосунок автоматично отримує інформацію з Єдиного державного реєстру призовників, військовозобов’язаних та резервістів).
Щоб оновити військовий квиток у застосунку, потрібно натиснути на три крапки та обрати функцію "Оновити документ".
Раніше "Телеграф" писав, чи можуть вас оштрафувати за старий військовий квиток. Є сім підстав для оновлення документа.