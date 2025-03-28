Військовий квиток у смартфоні: як оформити його за кілька хвилин у "Дія"

Згенерувати документ потрібно через портал, а не в застосунку

Всі військовозобов’язані українці зобов’язані мати при собі військово-обліковий документ (ВОД) під час воєнного стану. Ним можна користуватися і в електронному форматі.

"Телеграф" розповідає, як згенерувати електронний військовий квиток у "Дія". Він містить усю актуальну інформацію з Реєстру призовників, військовозобов'язаних та резервістів, зокрема й статус бронювання.

Документ має унікальний QR-код, що дозволяє швидко перевірити його дійсність. Юридично е-ВОД прирівнюється до паперової версії або цифрового документа в застосунку "Резерв+".

Як отримати військовий квиток через "Дія"

Процедура оформлення займає кілька хвилин:

Авторизуйтеся саме на сайті "Дія" за допомогою КЕП. Виберіть послугу "Військово-обліковий документ". Натисніть "Подати заяву", перевірте свої дані. Підпишіть її електронним підписом.

Нагадуємо, як отримати копію військово-облікового документа можна без відвідування ТЦК. Для генерації цифрового військового квитка у "Резерв+" необхідно виконати такі кроки:

Завантажити застосунок, для iOS — в App Store, для Android — у Google Play.

Авторизуватись через BankID.

Підтвердити особисті дані — номер телефону, адресу проживання, електронну пошту.

Перевірити синхронізацію з реєстром "Оберіг" (застосунок автоматично отримує інформацію з Єдиного державного реєстру призовників, військовозобов’язаних та резервістів).

Щоб оновити військовий квиток у застосунку, потрібно натиснути на три крапки та обрати функцію "Оновити документ".

Раніше "Телеграф" писав, чи можуть вас оштрафувати за старий військовий квиток. Є сім підстав для оновлення документа.