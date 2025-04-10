Уже с 18 апреля украинцев ждут серьезные изменения
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Украинцы этого давно ждали
На Украину после серьезного похолодания и снежной погоды в апреле надвигается едва ли не летняя жара. Уже с 18 апреля синоптики обещают, что про теплые вещи придется забыть, ведь температура может подниматься даже свыше 30 градусов.
Так, на сайте Ventusky в прогнозе указано, что 18 числа столбики термометров могут подниматься до +34 градусов на юге Украины. В остальных частях страны столбики термометров могут подниматься до +28 градусов.
Однако в западных областях будет холоднее — до +21.
При этом, ночью синоптики прогнозируют до +9 градусов.
В то же время погодный сайт Weather.com указывает, что днем 18 апреля максимальная температура воздуха в Украине будет достигать +22 градусов.
В Киеве в этот день ожидается до +23 градусов днем и до +11 ночью.
В северной части страны, городе Сумы, синоптики прогнозируют также до +23 градусов в дневное время и до +9 ночью.
На юге страны 18 апреля синоптики обещают до +22 градусов. А ночью — до +9.
Также в прогнозе Ventusky указано, что понемногу теплеть может начать уже с 15 апреля. Температура воздуха в южной части страны указана до +24 градусов. А ночью может быть 5-6 градусов выше 0.
16 апреля, как указано на сайте Ventusky, днем может быть до +26 градусов. Однако ночью в некоторіх областях температура может держаться на уровне 0 градусов.
Тем временем в "Укргидрометцентре" сообщают, что потепление начнет приходить в Украину уже с 14 апреля. Температура воздуха по ночам уже не будет падать до "минусов" как днем ранее. А в дневное время столбики термометров будут подниматься до +19 градусов в западных областях, до +16 в центральных, на севере ожидается до +15, на юге — до +16.17 градусов, а в восточной части страны — до +18.
Отметим, что пока прогноз погоды на этом сайте опубликован только до 14 апреля.
Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что закончатся ли зимние "сюрпризы" погоды в мае.