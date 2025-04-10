Никто не будет диктовать Украине. В ОП твердо отбросили одно из возможных требований РФ на переговорах

Россия может потребовать это ради собственной выгоды

Украина предупредила Соединенные Штаты, что не согласится ни на какие ограничения по численности или боеспособности собственных Вооруженных сил. Даже если этого потребуют в рамках потенциальных договоренностей о прекращении войны с Россией.

Об этом заявил заместитель руководителя Офиса президента Павел Палиса в интервью Reuters. По словам чиновника, эту позицию украинская делегация четко обозначила на переговорах с американской стороной, состоявшихся в Саудовской Аравии.

Палиса подчеркнул, что только хорошо подготовленная армия может обеспечить безопасность Украины в случае нового нападения РФ. В Киеве понимают, что Россия требует сокращения армии, чтобы упростить себе следующие агрессивные действия.

Он подчеркнул: "Это принципиальная позиция Украины — никто, и тем более страна-агрессор, не будет диктовать нам, какими должны быть наши Вооруженные силы".

Кроме того, Украина настаивает на получении гарантий безопасности США и европейских союзников. Хотя Белый дом официально не дал обязательств, в Европе обсуждается создание "коалиции желающих", которая могла бы привлечь контингент войск для сдерживания России.

Палиса также заявил, что ожидает новую фазу наступления России уже в конце апреля и в мае. Наиболее вероятными направлениями атак он назвал Покровск, Купянск, Лиман, Запорожский и Новопавловский направления. По его словам, главной целью РФ остается захват Покровска и полная оккупация Донетчины.

Напомним, ранее Телеграф писал, что российская армия продолжает подготовку к активизации боевых действий и планирует существенно увеличить свою численность.