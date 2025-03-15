"Трамп-ефект": як змінився рейтинг Зеленського після суперечки в Білому домі

Українці згуртувалися на тлі зовнішньої ворожості

Володимир Зеленський має підтримку серед українців й вона зміцнилася. Рейтинг президента України після суперечки в Білому домі з главою США Дональдом Трампом зріс.

Як розповіла соціологиня і засновниця Gradus Research Євгенія Близнюк "РБК-Україна", стрибок рейтингу Зеленського відбувся також після заяв Трампа про нібито низьку підтримку свого президента серед українців.

"На тлі останніх подій підтримка в Україні президента зросла ще суттєвіше", — зазначила вона.

Соціологиня розповіла, що після заяви Трампа, що рейтинг Зеленського в Україні нібито становить 4%, намір голосувати за нього серед дорослого населення України зріс з 17 до 23%. Вже за тиждень, після скандальної пресконференції Зеленського та Трампа в Овальному кабінеті, підтримка українського очільника сягнула вгору до 28%.

Водночас, за даними Близнюк, рейтинг схвалення діяльності Зеленського (так званий Approval Rating) становить 49%. Цікаво, що це на 5% вище за Approval rating президента Трампа за даними Reuters/Ipsos.

"Це свідчить про те, що суспільство гуртується навколо лідера (як функції) в моменти зовнішньої небезпеки, що очікувано", — додала вона.

Як повідомляв "Телеграф", Financial Times, посилаючись на слова українського чиновника, написав, що Зеленський може перебувати на завершальному етапі свого президентства. У політичних колах Києва вже нібито обговорюють, як довго він пробуде на посаді.