До 5 червня всім обмежено придатним потрібно повторно пройти ВЛК, - Міноборони

Міноборони України роз'яснило алгоритм дій для проходження повторної ВЛК

До 5 червня 2024 року всі громадяни, які мають статус обмежено придатних до військової служби, повинні пройти повторну військово-лікарську комісію. Це стосується осіб, які отримали статус обмеженої придатності до 4 травня 2024 року.

Після проходження ВЛК громадяни отримають нове рішення: або придатні, або непридатні до служби. Про це заявили в Міністерстві оборони України.

У Міноборони наголошують, що не варто зволікати з проходженням комісії, адже ця процедура обов'язкова за законом.

Міністерство оборони України також роз'яснило алгоритм дій для проходження повторної військово-лікарської комісії. Перш за все, необхідно отримати направлення на ВЛК. Це можна зробити через застосунок "Резерв+" або відвідавши територіальний центр комплектування та соціальної підтримки особисто.

Наступний крок – проходження комісії у медичному закладі. Після обстеження військовозобов'язаний отримає нове рішення, що визначатиме його статус як "придатний" або "непридатний" до військової служби.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав, які документи потрібно зібрати "обмежено придатним" для повторної ВЛК. Направлення на медогляд можна отримати онлайн.