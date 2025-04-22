График переговоров по войне: Украину ждет не только встреча с американцами в Лондоне

Пройдут не только важные встречи

До конца текущей недели (21-27 апреля) ожидается несколько важных событий, которые могут иметь большое значение в вопросе урегулирования войны в Украине. Ожидается, что пройдут не только важные встречи, а также будет сказано финальное слово по "ресурсной сделке" между Украиной и США.

Более подробно о предстоящих событиях рассказывает "Телеграф".

Ближайшая встреча состоится уже в среду 23 апреля. И речь идет о встрече американцев с украинской делегацией и европейцами в Лондоне. Одной из главных задач является ответ Киева и Европы на озвучение в Париже условия американцев по прекращению огня и мирному процессу. Не исключено, что могут быть выдвинуты встречные предложения и поправки. Возможно, выдвинут встречное предложение.

Президент Украины Владимир Зеленский отметил, что в Лондоне первоочередно будут обсуждать вопросы безусловного прекращения огня.

По результатам встречи в Лондоне будет понятно, с чем специальный посланник президента США Стивен Уиткофф полетит в Москву для обсуждения с российской стороной. В России уже намекают, что если "встречное предложение" из Лондона будет сильно отличаться от первоначальных условий, то переговоры могут закончиться провалом.

Следующим немаловажным событием будут похороны Папы Римского, на которых будет как президент Украины Владимир Зеленский, так и президент США Дональд Трамп. Официальные встречи не запланированы, однако президенты могут пересечься во время своего пребывания в Ватикане.

А вот до субботы, 26 апреля, ожидается завершение переговоров по "ресурсной сделке" между Украиной и США. Соответствующая дата стоит в обнародованном на прошлой неделе Меморандуме. В то же время Госдеп США настаивает на том, что сделка не связанна с урегулированием войны. Но речь идет о прямой связи, ведь все таки речь идет об ископаемых и металлах, которые находятся на определенных территориях.

Более того, на фоне такой чреды важных событий сложно не обратить внимание на недавнее заявление Дональда Трампа. Президент США сказал, что договоренности о прекращения огня в Украине могут быть достигнуты уже до конца этой недели.

Напомним, "Телеграф" спросил у дипломатов, о чем на самом деле США и Украина будут говорить в Лондоне и может ли Трамп выйти из переговоров.