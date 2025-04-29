Путин продолжает играть ва-банк: как Россия срывает перемирие, на котором настаивают США

В Виткоффе не удалось убедить президента РФ

Президент России Владимир Путин продолжает требовать включения под контроль России четырех украинских регионов как условие прекращения войны. Такие требования стали серьезным препятствием для попыток США добиться перемирия и завершить боевые действия.

Соответствующую информацию сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на источники в Москве. По их данным, во время недавних переговоров в Кремле спецпредставитель США Стив Виткофф пытался убедить Путина согласиться на прекращение огня вдоль нынешней линии фронта, однако российский лидер остался на своем максималистском курсе.

Переговоры зашли в тупик и теперь требуют личного контакта между Путиным и Дональдом Трампом. В Белом доме все больше разочарованы отсутствием прогресса.

Путин настаивает, что Донетчина, Луганщина, Запорожье и Херсонщина должны войти в состав России полностью, хотя Москва не контролирует все территории этих регионов. США готовы были признать контроль России над Крымом и зафиксировать линию фронта по состоянию на данный момент, однако таких уступок Путину в вопросе других регионов Вашингтон пока не рассматривает. В то же время США предлагают Украине гарантии безопасности и ограничение ее стремлений к членству в НАТО в рамках потенциального соглашения.

Кроме того, глава МИД РФ Сергей Лавров назвал предложенное Путиным трехдневное перемирие на 8-11 мая "началом прямых переговоров" с Украиной. Он заявил, что предложение о прекращении огня является "шагом к диалогу без предварительных условий". Спикер Кремля Дмитрий Песков уже успел обвинить Украину в "провокации".

Напомним, ранее "Телеграф" писал, что Украина и Соединенные Штаты имеют существенные разногласия относительно условий потенциального "мирного соглашения" с Россией. Предложения, продвигаемые президентом Дональдом Трампом — в частности, признанием контроля РФ над Крымом и форматом будущих гарантий безопасности для Киева — остаются неприемлемыми для украинской стороны.