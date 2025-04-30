Усе через одну людину. Чому Україна не буде обстрілювати Москву 9 травня — експерт

Києву не треба загострення стосунків

Україна не атакуватиме Червону площу у Москві під час параду на 9 травня. Причиною цього може бути те, що на ньому буде присутній лідер Китаю Сі Цзіньпінь.

Таку думку висловив Експерт із міжнародних питань, голова Всеукраїнської Громадської Організації "Україна в НАТО" Юрій Романюк в етері Еспресо. За його словами, Україна не буде йти на загострення відносин з Китаєм.

Не в інтересах України

"Однозначно, що Україна не буде обстрілювати Красну площу у Москві 9 травня. Оскільки, там буде присутній глава Китаю Сі Цзіньпін і Україна ніколи не піде на загострення міжнародних відносин з Пекіном. Це не в наших інтересах, щоб Китай сприйняв це як ворожу дію України й перейшов на бік Росії, маючи тепер виправдання. Нам вистачає й того, що Китай постачає Росії зброю, а й на окремих напрямках вже присутні китайські військовослужбовці. Тому на цей акт агресії, як це буде трактувати міжнародне право, Україна не піде", — каже Романюк.

До речі, у 2023 році, безпілотник вибухнув біля самого Кремля. Це сталось незадовго до 9 травня.

Ідею перемир'я треба відкинути

Експерт також сказав, що Україна не повинна погоджуватись на "перемирʼя" Путіна, яке він запропонував на 9 травня. Романюк вважає, що йому потрібні комфортні умови для проведення свого "побєдобєсія" ціною національних інтересів України.

"Путін хоче себе виставити великим миротворцем і що він пропонує ледь не кожного тижня ініціативи з перемирʼям, а Україна от погана. Він дуже хоче спокійно пустити на Красну площу й провести парадом катів й вбивць", — пояснив він.

Перемир'я Путіна — що відомо

Нагадаємо, у понеділок, 28 квітня, російський диктатор Володимир Путін заявив, що він хоче перемир'я з Україною з 8 по 10 травня.

Президент України Володимир Зеленський назвав таку пропозицію маніпуляцією. За його словами, Путін хоче тільки убезпечити свій парад до "Дня перемоги", який відбудеться 9 травня. При цьому спецпосланець президента США в Україні Кіт Келлог наголосив, що така ідея диктатора є абсурдною.

Раніше "Телеграф" писав, що насправді ховається за "ініціативою" Путіна з перемир'ям на 9 травня.