Все из-за одного человека. Почему Украина не будет обстреливать Москву 9 мая — эксперт

Киеву не нужно обострение отношений

Украина не будет атаковать Красную площадь в Москве во время парада на 9 мая. Причиной этого может стать то, что на нем будет присутствовать лидер Китая Си Цзиньпинь.

Такое мнение высказал эксперт по международным вопросам, глава Всеукраинской Общественной Организации "Украина в НАТО" Юрий Романюк в эфире Эспрессо. По его словам, Украина не будет идти на обострение отношений с Китаем.

Не в интересах Украины

"Однозначно, что Украина не будет обстреливать Красную площадь в Москве 9 мая. Поскольку, там будет присутствовать глава Китая Си Цзиньпин и Украина никогда не пойдет на обострение международных отношений с Пекином. Это не в наших интересах, чтобы Китай воспринял это как враждебное действие Украины и перешел на сторону России, имея теперь оправдание. Нам хватает и того, что Китай поставляет России оружие, но и на отдельных направлениях уже присутствуют китайские военнослужащие. Поэтому на этот акт агрессии, как это будет трактовать международное право, Украина не пойдет", — говорит Романюк.

Кстати, в 2023 году, беспилотник взорвался возле самого Кремля. Это произошло незадолго до 9 мая.

Идею перемирия нужно отвергнуть

Эксперт также сказал, что Украина не должна соглашаться с "перемирием" Путина, которое он предложил на 9 мая. Романюк считает, что ему нужны комфортные условия для проведения своего "победобеносия" ценой национальных интересов Украины.

"Путин хочет себя выставить великим миротворцем и что он предлагает чуть ли не каждую неделю инициативы с перемирием, а Украина вот плохая. Он очень хочет спокойно пустить на Красную площадь и провести парадом палачей и убийц", — пояснил он.

Перемирие Путина — что известно

Напомним, в понедельник, 28 апреля, российский диктатор Владимир Путин заявил, что хочет перемирия с Украиной с 8 по 10 мая.

Президент Украины Владимир Зеленский назвал такое предложение манипуляцией. По его словам, Путин хочет только обезопасить свой парад ко "Дню победы", который состоится 9 мая. При этом спецпосланник президента США в Украине Кит Келлог подчеркнул, что такая идея диктатора абсурдна.

Ранее "Телеграф" писал, что действительно скрывается за "инициативой" Путина с перемирием на 9 мая.