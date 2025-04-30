У Путіна назвали головні цілі війни в Україні. Чи змінилися вони з 2022 року?

У ході великої війни так звані "цілі" Росії неодноразово змінювалися

Росіяни досі намагаються досягти цілей, які вони ставили на початку так званої в РФ "спецоперації", тобто повномасштабної війни в Україні. При цьому вони нібито воліють досягти угоди мирним шляхом.

Таку заяву зробив прес-секретар російського президента Володимира Путіна Дмитро Пєсков, виступаючи перед пресою на марафоні "Знання. Перші".

"Процес врегулювання триває. Президент Путін має головну мету — досягти тих цілей, які він ставив, починаючи СВО (повномасштабну війну в Україні, — Ред.). Ми маємо забезпечити наші національні інтереси", — заявляє Пєсков.

Попри всю агресію, яку виявляє РФ, Пєсков все ж таки сміливо твердить, що "мирне досягнення цілей" нібито в пріоритеті для Росії.

"Спочатку президент намагався досягти цієї мети миром. Ми знаємо проєкти документів, які він пропонував європейцям, американцям на розгляд до початку СВО (повномасштабної війни, — Ред.). Ми пам'ятаємо, як усі ініціативи президента були відкинуті. Після цього нічого не залишилося, як вирішувати ці завдання військовим шляхом, шляхом СВО (повномасштабної війни, Ред.)", — йшлося у заяві Пєскова.

"Цілі" Росії

Варто зазначити, що в ході великої війни так звані "цілі" Росії неодноразово змінювалися і, ймовірно, самі росіяни вже заплуталися, яка є причиною нападу.

Так, 24 лютого 2022 року, тобто першого дня повномасштабного вторгнення, Путін заявляв, що нібито метою "спеціальної військової операції" є вигадана "демілітаризація та денацифікація" України. Російський президент також називав головною метою "захист людей на Донбасі від геноциду", який нібито проводить Україна. При цьому Путін не зазначав, що окупація українських територій входить до "списку завдань".

Тоді Путін також застеріг треті країни від втручання, заявивши: "відповідь Росії буде негайною і призведе вас до таких наслідків, з якими ви у своїй історії ще ніколи не стикалися". Багато медіа та експертів розцінили ці слова як загрозу застосування ядерної зброї.

У березні 2022 року тодішній міністр оборони Росії Сергій Шойгу заявляв, що головною метою РФ є нібито захист Росії від "військової загрози", що походить від країн Заходу та запобігання вступу України до НАТО.

Потім згодом Путін став озвучувати вже зовсім інші цілі. Так, наприклад, після провалу наступу російських військ на Київ наприкінці березня 2022 року тема "денацифікації та демілітаризації України" відійшла на задній план. Тоді ж головною "метою" стала допомога "днр" і "лнр".

А влітку 2022 року глава МЗС РФ Сергій Лавров заявляв, що: "Росія допоможе українському народу позбутися "абсолютно антинародного та антиісторичного режиму". Він заявляв, у тому числі про "географічне розширення завдань" війни, говорячи що "це далеко не тільки "днр" і "лнр", але" територій".

Під час "Прямої лінії" у грудні 2023 року Путін зазначив, що світ в Україні настане лише тоді, "коли будуть виконані всі цілі СВО (повномасштабної війни, — Ред.) — денацифікація, демілітаризація та нейтральний статус України".

Згодом, щоб виправдати нездатність досягти цих завдань, Путін зазначав, що цілі "спецоперації" мають фундаментальний характер, але можуть змінюватися, виходячи з поточної ситуації.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що прем’єр-міністр України 2014-2016 років Арсеній Яценюк розповів про справжню мету Росії у війні проти України.