"Путін хоче хаосу". Експрем'єр розповів про справжню мету Росії

Путін хоче створити ще один "афганський синдром" для США

Під час Мюнхенської конференції у Німеччині неодноразово підіймалось питання членства України в НАТО, але наразі фактично немає жодних переговорів щодо цього. Очільник РФ Володимир Путін прагне не просто захопити Україну, а й знищити Альянс.

Про це заявив голова Київського безпекового форуму (КБФ), прем’єр-міністр України 2014-2016 років Арсеній Яценюк під час Мюнхенської безпекової конференції в ефірі Sky News.

"Не бачу зараз жодних реальних переговорів. Які можуть бути переговори про Україну без України? Як можна вести переговори про долю Європи без Європи? Як можна визначити майбутнє НАТО без усього Альянсу?" — сказав він.

За словами Яценюка, наразі "оптика не найкраща" щодо позиції США. Але є сподівання, "що це може змінитися якомога швидше".

"Ми всі, і американці в першу чергу, повинні усвідомити, що Москва є запеклим противником як Сполучених Штатів, так і НАТО і, звичайно, України", — наголосив голова КБФ.

Яценюк, відповідаючи на питання кореспондента, чи дійсно очільник РФ Володимир Путін хоче миру, сказав: "Путін хоче хаосу. Путін хоче війни. Путіну потрібна Україна. Путін хоче підірвати Сполучені Штати. Путін хоче розпаду НАТО. І Путін хоче перемоги всіх диктаторів і автократів. Це поєднання путінської Росії, Північної Кореї, Ірану під парасолькою Китаю".

На думку Яценюка, тому зараз усі мають об'єднати зусилля і боротися разом не тільки проти РФ, а й за міжнародні права та порятунок України.

"Якщо Україна зазнає поразки, це буде катастрофою для США і для Овального кабінету. Чого хоче Путін? Путін хоче перехитрити, переграти нову адміністрацію США. Він хоче створити ще один "афганський синдром" для Сполучених Штатів. Тому я сподіваюся, що США повернуться в гру", — підкреслив голова КБФ.

Раніше "Телеграф" розповідав про головні тези з виступу президента України Володимира Зеленського на Мюнхенській конференції.