У Путина назвали главные цели войны в Украине. Изменились ли они с 2022 года?

В ходе большой войны так называемые "цели" России неоднократно менялись

Россияне все еще пытаются достичь целей, которые они ставили в начале так называемой в РФ "спецоперации", то есть полномасштабной войны в Украине. При этом, они якобы предпочитают достичь соглашения мирным путем.

Такое заявление сделал пресс-секретарь российского президента Владимира Путина Дмитрий Песков, выступая перед прессой на марафоне "Знание.Первые".

"Процесс урегулирования продолжается. Президент Путин имеет главную цель — достичь тех целей, которые он ставил, начиная СВО (полномасштабную войну в Украине, — Ред.). Мы должны обеспечить наши национальные интересы", — заявляет Песков.

Несмотря на всю агрессию, которую проявляет РФ, Песков все же смело твердит, что "мирное достижение целей" якобы в приоритете для России.

"Изначально президент пытался достичь эти цели миром. Мы знаем проекты документов, которые он предлагал европейцам, американцам на рассмотрение до начала СВО (полномасштабной войны, — Ред.). Мы помним, как все инициативы президента были отвергнуты. После этого ничего не осталось, как решать эти задачи военным путем, путем СВО (полномасштабной войны, — Ред.).", — говорилось в заявлении Пескова.

"Цели" России

Стоит отметить, что в ходе большой войны так называемые "цели" России неоднократно менялись и, вероятно, сами россияне уже запутались, какова первоначальная причина нападения.

Так, 24 февраля 2022 года, то есть в первый день полномасштабного вторжения, Путин заявлял, что якобы целью "специальной военной операции" является выдуманные "демилитаризация и денацификация" Украины. Российский президент также называл главной целью "защиту людей на Донбассе от геноцида", якобы проводимого Украиной. При этом, Путин не отмечал, что оккупация украинских территорий входит в "список задач".

Тогда Путин также предостерёг третьи страны от вмешательства, заявив: "ответ России будет незамедлительным и приведёт вас к таким последствиям, с которыми вы в своей истории ещё никогда не сталкивались". Многие медиа и эксперты расценили эти слова как угрозу применения ядерного оружия.

В марте 2022 года тогдашний министр обороны России Сергей Шойгу заявлял, что главной целью РФ является якобы защита России от "военной угрозы", исходящей от стран Запада и предотвращение вступления Украины в НАТО.

Затем спустя время Путин стал озвучивать уже совсем другие цели. Так, например, после провала наступления российских войск на Киев в конце марта 2022 года тема "денацификации и демилитаризации Украины" отошла на задний план. Тогда же главной "целью" стала помощь "днр" и "лнр".

А летом 2022 года глава МИД РФ Сергей Лавров заявлял, что: "Россия поможет украинскому народу избавиться от "абсолютно антинародного и антиисторического режима". Он заявлял, в том числе, о "географическом расширении задач" войны, говоря что "это далеко не только "днр" и "лнр", но и Херсонская область, Запорожская область и ряд других территорий".

Во время "Прямой линии" в декабре 2023 года Путин отметил, что мир в Украине наступит только тогда, "когда будут выполнены все цели СВО — денацификация, демилитаризация и нейтральный статус Украины".

Впоследствии, чтобы оправдать неспособность достичь этих задач, Путин отмечал, что цели "спецоперации" носят фундаментальный характер, но могут меняться исходя из текущей ситуации.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что премьер-министр Украины 2014-2016 годов Арсений Яценюк рассказал о настоящей цели России в войне против Украины.