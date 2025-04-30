Місця на кладовище закінчуються: в одній з областей біда з похованнями, що відбувається

Це вже не перша спроба вирішити проблему з нестачею місць на кладовищі

Івано-Франківська міська влада готується до придбання додаткових земельних ділянок для розширення міського кладовища у селі Чукалівка. Причиною цього кроку є постійне зростання кількості загиблих, яких щотижня доводиться ховати у громаді — як цивільних, так і військових.

Про це заявив міський голова Руслан Марцінків під час свого відеозвернення. "На жаль, мусимо докуповувати землю під наше кладовище в Чукалівці. Продовжуємо цю роботу. Кількість загиблих зростає, і потрібна ще додаткова земля", — зазначив він.

Фото: КП "Міська ритуальна служба",

Очікується, що питання виділення коштів та ухвалення відповідного рішення буде розглянуто вже на найближчій сесії Івано-Франківської міської ради.

Це вже не перша спроба міста вирішити проблему обмеженого простору для поховань. Ще у 2021 році директор КП "Міська ритуальна служба" Андрій Хруник розповідав, що на міському кладовищі в Чукалівці залишалося лише 0,8 гектара підготовленої землі для нових поховань. Тоді територію почали розширювати через сплеск смертності, викликаний пандемією COVID-19.

Станом на сьогодні чисельність смертей у регіоні зросла через повномасштабне вторгнення Росії. Так, у березні 2025 року Руслан Марцінків повідомив, що внаслідок війни Івано-Франківська громада втратила 642 військовослужбовці.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що замість того, щоб завантажувати кладовище пластиковими квітами, які не розкладаються й шкодять довкіллю, варто звернути увагу на більш екологічні способи вшанування пам’яті померлих. Є чимало креативних альтернатив.