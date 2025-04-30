Места на кладбище заканчиваются: в одной из областей беда с захоронениями, что происходит

Это уже не первая попытка решить проблему с нехваткой мест на кладбище.

Ивано-Франковская городская власть готовится к приобретению дополнительных земельных участков для расширения городского кладбища в селе Чукаловка. Причиной этого шага является постоянный рост числа погибших, которых еженедельно приходится хоронить в обществе как гражданских, так и военных.

Об этом заявил мэр Руслан Марцинкив во время своего видеообращения. "К сожалению, должны докупать землю под наше кладбище в Чукаловке. Продолжаем эту работу. Количество погибших растет, и нужна еще дополнительная земля", — отметил он.

Фото: КП "Городская ритуальная служба",

Ожидается, что вопрос выделения средств и принятие соответствующего решения будут рассмотрены уже на ближайшей сессии Ивано-Франковского городского совета.

Это уже не первая попытка города решить проблему ограниченного пространства для захоронений. Еще в 2021 году директор КП "Городская ритуальная служба" Андрей Хруник рассказывал, что на городском кладбище в Чукаловке оставалось всего 0,8 гектара подготовленной земли для новых захоронений. Тогда территорию начали расширять из-за всплеска смертности, вызванного пандемией COVID-19.

На сегодняшний день численность смертей в регионе возросла из-за полномасштабного вторжения России. Так, в марте 2025 года Руслан Марцинкив сообщил, что в результате войны Ивано-Франковская община потеряла 642 военнослужащих.

Ранее "Телеграф" сообщал, что вместо того, чтобы загружать кладбище пластиковыми цветами, которые не разлагаются и вредят окружающей среде, стоит обратить внимание на более экологичные способы памяти умерших. Есть немало креативных альтернатив.