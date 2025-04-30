Є три слабкі місця: Чмут пояснив, що не так із підготовкою військових в Україні

Керівник фонду "Повернись живим" вказав на три неочевидні проблеми

Підготовка військових в Україні має значні недоліки. Головним фактором успіху у війні є люди, тому інвестиції у якісну підготовку військових мають стати пріоритетом для держави.

Так вважає директор Фонду компетентної допомоги армії "Повернись живим" Тарас Чмут. Про це та інше він заявив в інтерв'ю для LIGA.net.

"Люди — це і є головний геймчейнджер цієї війни. І очевидно, що в людей потрібно вкладатися, інвестувати", — наголосив директор фонду.

Три основні групи проблем у системі військової підготовки України

Чмут визначив три ключові групи проблем у системі військової підготовки. Перша стосується якості умов навчання військовослужбовців. "Це побут, це матбаза, це умови для лікування, це умови для переміщення, це обладнаність навчальних місць для стрільби або відпрацювання якихось елементів. Інфраструктура і побут", — пояснив він.

Друга проблема — якість інструкторського складу та навчальних програм. "З інструкторами велика проблема, тому що, по-перше, багато хто не хоче йти на інструктора, а хоче воювати. Багато хто на посадах не відповідають цим посадам і не мають досвіду, знань, вміння передавати. Багато хто робить це дуже формально", — зазначив Чмут.

Директор фонду також звернув увагу на надмірне навантаження на інструкторів: "В багатьох випадках на одного інструктора може бути 50 людей, 60 людей. І він при всьому бажанні не може якісно всіх навчити".

Третя група проблем пов'язана з організацією навчального процесу та його змістом. "Дуже часто так виглядає, що ми хочемо в якийсь курс місячний, двомісячний впихнути все можливе. Як результат, людина отримала класну екскурсію про все, але нічого не вміє і не знає", — підкреслив Тарас Чмут.

За його словами, найголовніше завдання базової загальновійськової підготовки — забезпечити виживання бійця на полі бою та впевненість у власних навичках. "Ключова задача, щоб людина після навчання знала, що робити, могла вижити на полі бою і була впевнена в собі, в своїх навичках, вміннях. В неї має бути внутрішнє відчуття підготовленості. Цього немає", — констатував експерт.

Невже все так погано

Втім, протягом останнього часу є і позитивні зміни. "Ми, як країна, з позитивного нарешті визнаємо цю проблему, бо раніше ми не визнавали цього і ми впевнено доповідали президенту, що в нас найкраща система військової освіти підготовки, що абсолютно неправда. А з іншого боку, почали щось з цим робити", — зауважив директор фонду.

Водночас він наголосив, що попри певний прогрес, українській системі військової підготовки ще далеко до необхідного рівня: "Якщо прослідкувати тенденцію за останні пів року, там багато позитивних змін, але при цьому нам ще є супер далеко куди рухатися для того, щоб ця освіта і підготовка стала відповідати очікуваному рівню тої війни, яку ми ведемо".

Порівнюючи українську та російську системи підготовки військових, Чмут зазначив, що для Росії висока якість навчання не є пріоритетом через її принципово іншу стратегію ведення війни. "У росіян трошки інакше, тому що архітектура їх війни інша. Їм не треба супер класно готувати людей, бо в них їх математично значно більше і їх стратегія війни не вимагає величезної кількості навчених людей", — пояснив він.

При цьому, за оцінкою Чмута, українська підготовка все ж перевершує російську: "Потенційно зараз наша підготовка і так краща за них. Напевно, в декілька разів, але при цьому за рахунок кількості живої сили і абсолютної байдужості до виживання цієї живої сили росіяни станом на квітень продовжують наступальні дії".

Також раніше "Телеграф" повідомляв, що легендарний спецпідрозділ БПЛА "Lasar's Group" оголосив набір на нові вакансії. Кандидатам пропонують гідні умови служби: повне забезпечення, якісна підготовка, постійні технологічні вдосконалення