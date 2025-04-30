Є 22 умови для завершення війни: Келлог розповів, чи готова Україна поступитися територією

Україна готова зупинити бої по поточній лінії фронту

На шляху до завершення війни Україна насамперед хоче досягти припинення вогню на 30 днів. При цьому українська сторона визнає, що частина її територій опиниться в окупації на певний термін.

Про це розповів спеціальний представник президента США Дональда Трампа щодо України Кіт Келлог. Таку заяву він зробив, виступаючи на каналі Fox News

"Я минулого тижня був у Лондоні, де ми говорили з українською командою та з європейською. У нас є 22 конкретні положення, на які вони погодилися. Що вони хочуть насамперед і що вони мають — це всеосяжне і постійне припинення вогню, яке призведе до мирної угоди", — сказав Келлог.

Він зазначив, що це має включати зупинку боїв на землі, у небі, на морі та зупинку ударів по інфраструктурі на 30 днів. За його словами, 30 днів тут мають значення, оскільки цей час може стати підґрунтям для мирних ініціатив.

"Українці готові поступитися територіями, які Росія фактично займає, хоча й не визнавати це юридично назавжди. Вони згодні на такий варіант. Вони розуміють, що при встановленні режиму припинення вогню кожна сторона залишиться на зайнятих нею позиціях.Саме до цього вони готові. Минулого тижня вони повідомили мені, що вже обговорювали цю угоду. Припинення вогню на поточних лініях – це те, до чого вони готові", — додав він.

Як повідомлялося раніше, Келлог раніше говорив про те, що припинення вогню на 30 днів також хоче Трамп. При цьому кремлівську пропозицію перемир’я на три дні він назвав абсурдною.