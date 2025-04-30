Есть 22 условия для завершения войны: Келлог рассказал, готова ли Украина уступить территории

Украина готова остановить бои по текущей линии фронта

На пути к завершению войны Украина в первую очередь хочет достичь прекращения огня на 30 дней. При этом украинская сторона признает, что часть ее территорий окажется в оккупации на определенный срок.

Об этом рассказал специальный представитель президента США Дональда Трампа по Украине Кит Келлог. Такое заявление он сделал выступая на канале Fox News

"Я на прошлой неделе был в Лондоне, где мы говорили с украинской командой и с европейской. У нас есть 22 конкретных положения, на которые они согласились. Что они хотят в первую очередь и что они имеют — это всеобъемлющее и постоянное прекращение огня, которое приведет к мирному соглашению", — сказал Келлог.

Он отметил, что это должно включать остановку боев на земле, в небе, на море и остановку ударов по инфраструктуре на 30 дней. По его словам, 30 дней здесь имеют значение, поскольку это время может стать основой для мирных инициатив.

"Украинцы готовы уступить территории, которые Россия фактически занимает, хотя и не признавать это юридически навсегда. Они согласны на такой вариант. Они понимают, что при установлении режима прекращения огня каждая сторона останется на занятых ею позициях. Именно к этому они готовы. На прошлой неделе они сообщили мне, что уже обсуждали это соглашение. Прекращение огня на текущих линиях — это то, к чему они готовы", — добавил он.

Как сообщалось ранее, Келлог ранее говорил о том, что прекращения огня на 30 дней также хочет и Трамп. При этом кремлевское предложение перемирия на три дня он назвал абсурдным.