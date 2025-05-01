Інвестувати зможуть не всі: в угоді про копалини між США та Україною є цікавий нюанс

В першу чергу це спрямовано проти Китаю, який надає негласну підтримку росіянам у війні

Угода про створення Інвестиційного фонду відбудови України, який буде займатися видобутком корисних копалин в Україні та реінвестуванням прибутків у відновлення зруйнованого війною, передбачає заборону на інвестиції в українські ресурси та відбудову для країн, що підтримали Росію. Таким чином, будь-яка країна, яка надавала явну, або неявну підтримку росіянам у війні проти України, не має права робити інвестиції в українські копалини та у відновлення зруйнованих війною міст, або підприємств.

Цей момент окремо "підсвічено" у повідомленні, яке зробила віцепрем'єр-міністр та міністр економіки України Юлія Свириденко. Вона прямо не заявила, що країнам, які надавали підтримку Росії, буде заборонено інвестувати, зазначивши, що інвестиції будуть прийматися від країн-партнерів.

"Фонд підтримується урядом США через агентство DFC, яке допомагатиме нам залучати інвестиції та технології від фондів і компаній як у США, так і у ЄС та інших країнах, що підтримують нашу боротьбу проти російського ворога", – написала вона.

А ось міністр фінансів США Скотт Бессент, коментуючи укладену угоду, висловився більш відкрито. За його словами, будь-яка країна, яка надавала допомогу, або підтримку Росії в її агресії проти України, позбавляється права інвестувати в українські ресурси та відбудову.

""І, щоб було зрозуміло, жодній державі чи особі, яка фінансувала чи постачала російську військову машину, не буде дозволено отримувати вигоду від реконструкції України", – зазначив він.

Цікавий момент полягає в тому, що в першу чергу це спрямовано проти Китаю, який надає негласну підтримку росіянам у війні. Китайці не тільки постачають росіянам товари подвійного призначення, але й "прикривають" Кремль дипломатично, на словах декларуючи нібито "нейтралітет". Китайські наймані солдати воюють за російських окупантів, а китайські офіцери перебувають біля фронту, щоб вивчити досвід війни в Україні.

При цьому, за даними українських ЗМІ, Китай не тільки підтримує активні політичні контакти з росіянами, але й готується грабувати Україну. Зокрема, так званий "приватний бізнес" китайців почав активно "заходити" на тимчасово окуповані українські території, які зараз перебувають під контролем російського режиму. Щонайменше десяток приватних китайських компаній зараз активно співпрацює з підприємствами на окупованих територіях Донецької та Луганської області (в тому числі з підсанкційними), постачають їм промислове устаткування, відбудовують зруйновані заводи.

Але загроза втратити право інвестувати в Україну маячить не тільки перед Китаєм. Індія купує багато російської нафти, фактично фінансуючи війну проти України, Іран та КНДР надають росіянам зброю (втім, ці дві країни точно нікуди не зможуть інвестувати), а низка інших країн опосередковано бере участь у схемах "сірого імпорту", обходу санкцій та інших порушеннях. За бажання будь-який з численних моментів, коли про порушення санкційного режиму ставало відомо, дозволить оголосити країну такою, що "надавала допомогу" Кремлю та позбавити її права інвестицій в Україну.