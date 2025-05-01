Смарагдові світлофори замість зелених. Коли в Україні змінять старі на нові

Заміна запроваджена з метою гармонізації з європейськими нормами

З 1 травня в Україні почала діяти низка змін, які стосуються і заміни лінзи світлофорів з зеленого на смарагдовий. Однак ці зміни не відбуватимуться одномоментно.

Про це "Київ24" повідомив представник Центру організації дорожнього руху Дмитро Якубовський. За його словами, процес заміни лінз відбуватиметься протягом кількох років.

"Треба розуміти, що зараз замінювати всі світлофори на нові не доцільно. Тому зміни лінз відбуватимуться на тих об'єктах, які цього потребують найбільше. Зокрема у столиці запланований капітальний ремонт на 35 світлофорних об'єктах, де відповідно замінять і лінзи", — сказав Якубовський.

Він наголосив, що від 1 травня почнуть заміну лінз там, де це треба і поступово протягом кількох років в Україні усі світлофори матимуть смарагдовий колір замість зеленого. Наразі в столиці 741 світлофорні об'єкти, їх одночасна модернізація не буде доцільної ні з точки фінансової частини, ні з людського ресурсу.

Нові ж світлофори, які будуть встановлювати надалі, будуть закуплені відповідно до вимог оновленого державного стандарту. До того ж світлофорних об'єктів стосуватиметься ще низка змін, до прикладу, стрілки на лінзах світлофорів будуть шевронні, з'явиться таймер зворотного відліку часу — як на пішохідних, так і на транспортних.

Раніше "Телеграф" розповідав, чому спирт, який додаватимуть у бензин, може стати проблемою для українців.