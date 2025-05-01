Изумрудные светофоры вместо зеленых. Когда в Украине заменят старые на новые

Замена введена в целях гармонизации с европейскими нормами

С 1 мая в Украине начал действовать ряд изменений, касающихся и замены линзы светофоров с зеленого на изумрудный. Однако эти изменения не будут происходить одномоментно.

Об этом "Киев24" сообщил представитель Центра организации дорожного движения Дмитрий Якубовский. По его словам, процесс замены линз будет происходить несколько лет.

"Надо понимать, что сейчас заменять все светофоры новыми не целесообразно. Поэтому изменения линз будут происходить на тех объектах, которые в этом нуждаются больше всего. В частности в столице запланирован капитальный ремонт на 35 светофорных объектах, где соответственно заменят и линзы", — сказал Якубовский.

Он отметил, что с 1 мая начнут замену линз там, где это нужно и постепенно в течение нескольких лет в Украине все светофоры будут иметь изумрудный цвет вместо зеленого. Сейчас в столице 741 светофорных объектов, их одновременная модернизация не будет целесообразна ни с точки финансовой части, ни с человеческого ресурса.

Новые светофоры, которые будут устанавливать в дальнейшем, будут закуплены в соответствии с требованиями обновленного государственного стандарта. К тому же, светофорных объектов будет касаться еще ряд изменений, к примеру, стрелки на линзах светофоров будут шевронные, появится таймер обратного отсчета времени — как на пешеходных, так и на транспортных.

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