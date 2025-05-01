Є два сценарії. Що буде, якщо США вийдуть з переговорного процесу

Один з варіантів буде гірним для України

Ймовірний вихід США з переговорного процесу між Україною та Росією викликає чимало питань. Однак існує два сценарії розвитку подій в такому випадку.

Про це розповів експосол США при НАТО та колишній спеціальний представник США з питань України Курт Волкер в інтерв'ю "Канал 24". За його словами, велику роль відіграватиме саме те, що вкладає Вашингтон у поняття вийти з переговорного процесу.

Тут слід розуміти, що існує два сценарії розвитку подій. І один з них має більше позитивних аспектів для України, навіть попри те, що відмова Вашингтону від подальшої роботи над мирною угодою матиме важкі наслідки.

"Якщо це означає, що переговорний процес завершено, але санкції залишаються чинними, можливо, навіть посилюються, а постачання зброї для України продовжуються, нехай навіть на основі кредитів або закупівель, а не безоплатної допомоги, то це було б чудово", — каже Волкер, озвучуючи перший варіант.

У другому ж, на думку експосла, вихід із переговорного процесу США може означати припинення санкцій і військової підтримки України. І цей варіант буде набагато гіршим для України.

Зауважимо, що наразі США не виходять з переговорного процесу між Україною та Росією. Проте держсекретар Штатів Марко Рубіо наполягав на тому, що цей процес слід пришвидшити, адже у президента США Дональда Трампа може урватись терпець.

Раніше "Телеграф" розповідав, чи готова Україна поступитися територією, на думку спецпредставника США Кіта Келлога.