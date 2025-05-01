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"Там проба серебра должна быть по такой цене". Стоимость кухонных принадлежностей в "Эпицентре" шокировала украинцев (видео)

Автор
Елена Руденко
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Кухонные мелочи по таким ценам может позволить себе не каждый украинец
Кухонные мелочи по таким ценам может позволить себе не каждый украинец. Фото Коллаж "Телеграф"

Речь идет о премиальной посуде

Цены на продукты и бытовые вещи в Украине продолжают удивлять. К примеру, килограмм черешни стоит 2400 гривен, а кухонное сито в одной из популярных сетей стоит 2500 гривен.

Об этом рассказала пользовательница TikTok. Ее шокировали цены на кухонные принадлежности в "Эпицентре". В частности там продают кухонную кисточку за 1099 гривен. И это цена со скидкой, начальная стоимость была 1249 гривен.

Также в продаже есть сито со скидкой за 2599 гривен. До акции оно стоило 3179 гривен.

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Какую посуду продают по "космическим ценам"

Кухонная кисточка и сито по высоким ценам, показанные девушкой, производства немецкой компании WMF. Она продает посуду и кухонную технику премиального класса. Цены у них соответствующие: например, набор кухонных гаджетов WMF PROFI PLUS на 6 предметов стоит 4799 гривен по акции, полная цена — 5999 гривен. В частности такие кухонные принадлежности предназначены для шеф-поваров.

Как отреагировали в сети

"Иди в Аврору там 40 гривен", "Это немецкий бренд, который стоит своих денег. Конечно, по сравнению с украинскими зарплатами цена космос", "Поищите — там проба серебра должна быть по такой цене", "Это цены для депутатов Верховной Рады", — пишут в комментариях.

Как рассказывал "Телеграф", во Львове продают "шедевральное" растение в горшке за 170 тысяч гривен. Речь идет о 30-летнем рододендроне Catawbiense Grandiflorum — кусте с невероятными лиловыми цветами.

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#Цены #Эпицентр #Відео