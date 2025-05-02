Готують атаку чи ні? Чому росіяни вивели в Чорне море понад десяток кораблів

Загальний ймовірний залп російських суден перевищує 30 ракет

У Чорному морі вранці 2 травня фіксується одразу 15 військових кораблів російського флоту. За останні багато тижнів це перший подібний масовий вихід ворожих суден до морської акваторії. Однак водночас це необов'язково може свідчити про підготовку до чергового удару по Україні.

Свіжу статистику щодо кораблів противника озвучили у пресслужбі Військово-морських сил ЗСУ. Як було зазначено, водночас в Азовському морі російських кораблів зовсім не спостерігається.

При цьому вже згадані 15 суден у Чорному морі можуть нести у загальному підсумку до 34 ракет типу "Калібр".

Але їхнє перебування в акваторії, ймовірно, не є ознакою підготовки нової атаки по мирних українських містах.

Ще після нічного виходу у море двох перших кораблів Чорноморського флоту РФ, у моніторинговому пабліку "Женьок вещає" попередили, що подібна активність ворога — ніщо інше, як спроба захистити судна від ймовірної атаки.

"Корита" виводять з-під удару", — зазначив адміністратор сторінки.

Подальше скупчення російських військових кораблів у акваторії лише підтверджує цю теорію, адже, за даними кримських медіа, півострів у ніч на 2 травня знаходився під атакою. Зокрема, вибухи чули на військових аеродромах окупантів "Кача" та "Новофедорівка". Повітряну тривогу в Криму оголошували після опівночі кілька разів поспіль.

Про наслідки подібної атаки поки невідомо. Однак цілком імовірно, що саме через неї росіяни збільшили присутність своїх кораблів у акваторії Чорного моря. При цьому все одно варто бути обережними і реагувати на повітряні тривоги у разі їх оголошення — із ворогом ніколи не можна бути ні в чому впевненим.

Цікаво, що напередодні травневих свят кримські гауляйтери розвели паніку серед місцевого населення. Зокрема, переконують не їздити через Кримський міст, посилаючись на якісь міфічні "правила безпеки". При цьому жодні попередні атаки на Керченський міст, який Україна вважає незаконно спорудженим, не були пов'язані зі святами чи іншими датами.

"Телеграф" також писав, наскільки високою є вірогідність знищення Кримського мосту за допомогою ракет Taurus.