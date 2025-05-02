Готовят атаку или нет? Почему россияне вывели в Черное море более десятка кораблей

Общий вероятный залп российских судов превышает 30 ракет

В Черном море утром 2 мая фиксируется сразу 15 военных кораблей российского флота. За последние много недель это первый подобный массовый выход вражеских судов в морскую акваторию. Однако это необязательно может свидетельствовать о подготовке к очередному удару по Украине.

Свежую статистику по кораблям противника озвучили в пресс-службе Военно-морских сил ВСУ. Как было отмечено, в то же время в Азовском море российских кораблей совсем не наблюдается.

При этом уже упомянутые 15 судов в Черном море могут нести в общей сложности до 34 ракет типа "Калибр".

Но их пребывание в акватории, вероятно, не является признаком подготовки новой атаки по мирным украинским городам.

Еще после ночного выхода в море двух первых кораблей Черноморского флота РФ в мониторинговом паблике "Женьок вещает" предупредили, что подобная активность врага — не что иное, как попытка защитить суда от вероятной атаки.

"Корыта" выводят из-под удара", — отметил администратор страницы.

Дальнейшее скопление российских военных кораблей в акватории лишь подтверждает эту теорию, ведь, по данным крымских медиа, полуостров в ночь на 2 мая находился под атакой. В частности, взрывы слышали на военных аэродромах окупантов "Кача" и "Новофедоровка". Воздушную тревогу в Крыму объявляли после полуночи несколько раз подряд.

О последствиях подобной атаки пока неизвестно. Однако вполне вероятно, что именно из-за нее россияне увеличили присутствие своих кораблей в акватории Черного моря. При этом все равно следует соблюдать осторожность и реагировать на воздушные тревоги в случае их объявления — с врагом никогда нельзя быть ни в чем уверенным.

Интересно, что в канун майских праздников крымские гауляйтеры развели панику среди местного населения. В частности, убеждают не ездить через Крымский мост, ссылаясь на какие-то мифические "правила безопасности". При этом никакие предыдущие атаки на Керченский мост, который Украина считает незаконно сооруженным, не были связаны с праздниками или другими датами.

"Телеграф" также писал, насколько высока вероятность уничтожения Крымского моста с помощью ракет Taurus.