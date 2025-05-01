"Право першої ночі" і не тільки: стали відомі нові подробиці угоди про копалини

Ці нюанси українцям забули розповісти

В Угоді про створення Спільного інвестиційного фонду реконструкції випливли нові деталі, які не були оприлюднені раніше. Наприклад, фонд отримуватиме половину роялті, ліцензійних зборів та інших платежів від видобутку природних ресурсів в Україні.

Крім того, США отримуватимуть прибуток від інвестування цих ресурсів. Відповідний пресреліз опубліковано на сайті Білого дому.

"Проєкти з природних ресурсів будуть включати корисні копалини, вуглеводні та пов’язаний з ними розвиток інфраструктури. Якщо Сполучені Штати вирішать придбати ці ресурси для себе, нам буде надано перший вибір: або придбати їх, або призначити покупця на наш вибір", — йдеться в документі.

Також у пресслужбі заявляють, що інвестиційний фонд отримуватиме 50% роялті, ліцензійних зборів та інших подібних платежів від розробки природних ресурсів у нашій країні, а Вашингтон також отримуватиме прибуток від їх подальшого інвестування.

"Ці гроші (які Київ передаватиме до Фонду – ред.) будуть інвестовані в нові проєкти в Україні, які принесуть довгостроковий прибуток як для американського, так і для українського народів", – йдеться у пресрелізі.

Примітно, що в документі немає жодних згадок про те, що американська сторона зі свого боку щось вноситиме до Фонду реконструкції.

Зазначається, що "партнерство контролюватиметься компанією з рівним представництвом трьох українських та трьох американських членів правління, які разом прийматимуть рішення щодо інвестицій та розподілу ресурсів фонду".

Нагадаємо, у попередньому проєкті угоди передбачалося, що більшість голосів у правлінні Інвестиційного фонду мали належати представникам США.

Водночас у документі йдеться, що "державі, компанії або особі, яка фінансувала або забезпечувала російську військову машину, не буде дозволено отримати вигоду з відновлення України".

"Важливо те, що це партнерство надсилає Росії потужний сигнал: Сполучені Штати зацікавлені в грі та віддані довгостроковому успіху України", — пише Білий дім.

Раніше проєкт "UA War Infographics" порівняв положення першої версії угоди про копалини та положення домовленості, яка врешті-решт була підписана.