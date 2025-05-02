Нападниці на Стерненка загрожує довічне: за якими статтями її обвинувачують

Під час обшуку в жінки знайшли телефон із доказами та компоненти до вибухового пристрою

Служба безпеки України оголосила про підозру жінці, яка 1 травня намагалася вбити відомого волонтера та активіста Сергія Стерненка. Їй може загрожувати довічне ув'язнення, наразі справу розглядають за декількома статтями.

Про це йдеться в дописі установи. За інформацією слідства, 45-річна уродженка Одеської області, яка проживала в Києві, була завербована російськими спецслужбами в кінці 2024 року, коли шукала "швидкий заробіток" в інтернеті.

"Спершу на замовлення кураторів вона вела спостереження за визначеними автівками, фотографувала їх та передавала інформацію своєму "контактеру"", — зазначили правоохоронці.

Пізніше їй доручили виготовити саморобний вибуховий пристрій і стежити за Сергієм Стерненком, із яким вона навіть оселилася в одному з житлових комплексів столиці.

1 травня, отримавши вказівку, нападниця відкрила вогонь по активісту біля його будинку — куля влучила йому в ногу. Ворожа агентка була затримана на місці. Під час обшуку в неї знайшли телефон із доказами співпраці з російськими спецслужбовцями та компоненти до вибухового пристрою.

Одеситка обвинувачується за кількома статтями Кримінального кодексу України:

ч. 2 ст. 111 — державна зрада, скоєна в умовах воєнного стану;

— державна зрада, скоєна в умовах воєнного стану; ч. 2 ст. 15, ч. 2 ст. 27, ч. 2 ст. 115 — замах на вбивство з корисливих мотивів, скоєний за попередньою змовою групою осіб, на замовлення.

Ці статті передбачають серйозні покарання. За злочин жінці загрожує до 15 років позбавлення волі або довічне ув'язнення. Досудове розслідування триває, правоохоронці вживають всі необхідні заходи для повного встановлення обставин стрілянини та притягнення винних до відповідальності.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що за останні кілька років відбулося чимало подібних замахів на вбивство відомого волонтера Стерненка. Ми зібрали огляд усіх відомих інцидентів.