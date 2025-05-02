"А зарплату підняти не хочете?" Нові правила для вихователів дитсадків обурили українців
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Названо 7 ключових аспектів з нової концепції
Вихователі дитячих садочків будуть проходити тести з цифрової грамотності. Уряд 2 травня ухвалив концепцію, яка спрямована на вдосконалення освітнього процесу в закладах дошкільної та позашкільної освіти та надання орієнтирів батькам щодо виховання дитини в умовах цифровізації
Про це повідомив нардеп Олексій Гончаренко. Він назвав ключові аспекти з нової концепції:
- сприяння розробленню україномовного цифрового контенту для дошкільної та позашкільної освіти.
- розроблення рекомендацій для батьків щодо формування навичок безпечного використання цифрових технологій у взаємодії з дитиною.
- проведення інформаційно-просвітницької роботи серед батьків та педагогів щодо ризиків та переваг цифрового середовища для розвитку дитини.
- розроблення програми підвищення кваліфікації педагогічних працівників щодо цифрової гігієни дітей.
- розроблення курсів з цифрової гігієни для батьків та педагогічних працівників.
- проведення моніторингу цифрової компетентності педагогів через тестування цифрової грамотності Цифрограм.
- інтеграція правил цифрової грамотності в освітній процес.
Реакція українців
Під дописом в Олексія Гончаренка розгорнулася дискусія з приводу нових вимог для вихователів. Коментатори вважають, що замість підвищення кваліфікації вихователів, влада мала б спочатку подбати про гідну оплату праці.
"Не вистачає поруч міцного плеча", – іронічно коментують користувачі мережі.
"А зарплату коли їм піднімуть", – пишуть українці.
"Краще би зарплату їм підвищили", – зазначає чоловік.
"Підвищення зарплат вихователі проходити не будуть. Пріоритети поліцейської держави зрозумілі", – коментують люди.
"А з ВР нічого не хочуть пройти", – додають у коментарях.
"А де держава гроші візьме на них?", – запитують коментатори.
"Зарплату підніміть, досить ускладнювати людям життя", – емоційно висловлюються у мережі.
"Як реформи приймати, так вони в перших рядах, а зробити нормальну оплату….не на часі", – обурюється жінка.
"Потужність зашкалює! Із зарплатнею в 6500 грн саме час братись за працівників дит. садків!", – іронізує українець.
Одна з користувачок мережі у своєму розлогому коментарі висловлює невдоволення пріоритетами влади: "А війну закінчили?, нашій владі немає кому промити мізки, сидять та грають і видумують казна-що, замість того щоб докладати зусиль в закінченні війни".
Варто зазначити, що заступник міністра освіти і науки України Євгенія Смирнова у 2024 році повідомила, що середня заробітна плата з урахуванням усіх надбавок становить:
- 9382 гривні — молодого вихователя без категорії та стажу роботи;
- 11 672 гривні — вихователя другої категорії;
- 12 499 гривень — вихователя першої категорії;
- 13 325 гривень — вихователя вищої категорії.
Раніше "Телеграф" писав, що український вчений розкритикував теми дисертацій з педагогіки та психології.