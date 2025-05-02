"А зарплату підняти не хочете?" Нові правила для вихователів дитсадків обурили українців

Названо 7 ключових аспектів з нової концепції

Вихователі дитячих садочків будуть проходити тести з цифрової грамотності. Уряд 2 травня ухвалив концепцію, яка спрямована на вдосконалення освітнього процесу в закладах дошкільної та позашкільної освіти та надання орієнтирів батькам щодо виховання дитини в умовах цифровізації

Про це повідомив нардеп Олексій Гончаренко. Він назвав ключові аспекти з нової концепції:

сприяння розробленню україномовного цифрового контенту для дошкільної та позашкільної освіти.

розроблення рекомендацій для батьків щодо формування навичок безпечного використання цифрових технологій у взаємодії з дитиною.

проведення інформаційно-просвітницької роботи серед батьків та педагогів щодо ризиків та переваг цифрового середовища для розвитку дитини.

розроблення програми підвищення кваліфікації педагогічних працівників щодо цифрової гігієни дітей.

розроблення курсів з цифрової гігієни для батьків та педагогічних працівників.

проведення моніторингу цифрової компетентності педагогів через тестування цифрової грамотності Цифрограм.

інтеграція правил цифрової грамотності в освітній процес.

Реакція українців

Під дописом в Олексія Гончаренка розгорнулася дискусія з приводу нових вимог для вихователів. Коментатори вважають, що замість підвищення кваліфікації вихователів, влада мала б спочатку подбати про гідну оплату праці.

"Не вистачає поруч міцного плеча", – іронічно коментують користувачі мережі.

"А зарплату коли їм піднімуть", – пишуть українці.

"Краще би зарплату їм підвищили", – зазначає чоловік.

"Підвищення зарплат вихователі проходити не будуть. Пріоритети поліцейської держави зрозумілі", – коментують люди.

"А з ВР нічого не хочуть пройти", – додають у коментарях.

"А де держава гроші візьме на них?", – запитують коментатори.

"Зарплату підніміть, досить ускладнювати людям життя", – емоційно висловлюються у мережі.

"Як реформи приймати, так вони в перших рядах, а зробити нормальну оплату….не на часі", – обурюється жінка.

"Потужність зашкалює! Із зарплатнею в 6500 грн саме час братись за працівників дит. садків!", – іронізує українець.

Одна з користувачок мережі у своєму розлогому коментарі висловлює невдоволення пріоритетами влади: "А війну закінчили?, нашій владі немає кому промити мізки, сидять та грають і видумують казна-що, замість того щоб докладати зусиль в закінченні війни".

Варто зазначити, що заступник міністра освіти і науки України Євгенія Смирнова у 2024 році повідомила, що середня заробітна плата з урахуванням усіх надбавок становить:

9382 гривні — молодого вихователя без категорії та стажу роботи;

11 672 гривні — вихователя другої категорії;

12 499 гривень — вихователя першої категорії;

13 325 гривень — вихователя вищої категорії.

Раніше "Телеграф" писав, що український вчений розкритикував теми дисертацій з педагогіки та психології.