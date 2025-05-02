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"А зарплату поднять не хотите?" Новые правила для воспитателей детсадов возмутили украинцев

Автор
Марина Ищенко
Дата публикации
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Автор
Воспитатели детсада Новость обновлена 02 мая 2025, 19:38
Воспитатели детсада. Фото Коллаж "Телеграф"

Названы 7 ключевых аспектов с новой концепции

Воспитатели детских садов будут проходить тесты по цифровой грамотности. Правительство 2 мая приняло концепцию, направленную на усовершенствование образовательного процесса в учреждениях дошкольного и внешкольного образования и предоставление ориентиров родителям по воспитанию ребенка в условиях цифровизации.

Об этом сообщил нардеп Алексей Гончаренко. Он назвал ключевые аспекты новой концепции:

  • содействие разработке украиноязычного цифрового контента для дошкольного и внешкольного образования.
  • разработка рекомендаций для родителей по формированию навыков безопасного использования цифровых технологий во взаимодействии с ребенком.
  • проведение информационно-просветительской работы среди родителей и педагогов по рискам и преимуществам цифровой среды для развития ребенка.
  • разработка программы повышения квалификации педагогических работников по цифровой гигиене детей.
  • разработка курсов по цифровой гигиене для родителей и педагогов.
  • проведение мониторинга цифровой компетентности педагогов через тестирование цифровой грамотности Цифрограмм.
  • интеграция правил цифровой грамотности в образовательный процесс

Реакция украинцев

Под сообщением у Алексея Гончаренко развернулась дискуссия по поводу новых требований для воспитателей. Комментаторы считают, что вместо повышения квалификации воспитателей, власти должны сначала позаботиться о достойной оплате труда.

"Не хватает рядом крепкого плеча", – иронически комментируют пользователи сети.

"А зарплату когда им поднимут", – пишут украинцы.

"Лучше бы зарплату им повысили", – отмечает мужчина.

"Повышения зарплат воспитатели проходить не будут. Приоритеты полицейского государства ясны", – комментируют люди.

"А из ВР ничего не хотят пройти", – добавляют в комментариях.

"А где государство деньги возьмет на них?", – спрашивают комментаторы.

"Зарплату поднимите, достаточно усложнять людям жизнь", – эмоционально выражаются в сети.

"Как реформы принимать, так они в первых рядах, а сделать нормальную оплату….не ко времени", – возмущается женщина.

"Мощность зашкаливает! С зарплатой в 6500 грн самое время браться за работников детсадов!", — иронизирует украинец.

Одна из пользователей сети в своем пространном комментарии выражает недовольство приоритетами власти: "А войну закончили?, нашей власти некому промыть мозги, сидят и играют и выдумывают нечего, вместо того чтобы прилагать усилия в окончании войны".

Следует отметить, что заместитель министра образования и науки Украины Евгения Смирнова в 2024 году сообщила, что средняя заработная плата с учетом всех надбавок составляет:

  • 9382 гривны — молодого воспитателя без категории и стажа работы;
  • 11 672 гривны — воспитателя второй категории;
  • 12 499 гривен – воспитателя первой категории;
  • 13 325 гривен – воспитателя высшей категории.

Ранее "Телеграф" писал, что украинский ученый подверг критике темы диссертаций по педагогике и психологии.

Теги:
#Реформа #Детский сад #Воспитатель #Вчитель