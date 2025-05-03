Буде до +30 градусів. Коли Україну накриє майже літня спека та грози

Деякі області накриє злива з грозою

В Україну на зміну заморозкам прийде майже літнє тепло, адже в деяких регіонах синоптики прогнозують до +28 градусів. Однак насолодитись таким теплом може завадити дощ.

Про це свідчать дані порталу Ventusky. Зазначається, що 4 та 6 травня прогнозується майже літнє тепло. Звісно, Ventusky, як і інші подібні сервіси, використовує чисельні моделі та глобальні бази даних, тому може помилятись, і не оновлюється миттєво.

Погода в Україні 4 травня

У неділю, 4 травня, українців в центрі, на сході та частково півдні очікує до +28 градусів вдень. Однак, за даними Укргідрометцентру, на цей день прогнозуються чималі опади. Так, західні, північні та частково центральні області очікує значний дощ, подекуди навіть зливи з грозами.

Погода в Україні 4 травня

Температура в деяких областях сягне +27 градусів, але вночі позначка опуститься від +13 до +9 градусів. Сила вітру в цей день сягатиме 10 м/с.

Погода в Україні 4 травня

Погода в Україні 6 травня

У вівторок, 6 травня, синоптики також прогнозують майже літнє тепло. Цього разу до +27 градусів очікується на сході, півдні країни, а також в деяких центральних регіонах. Північні та західні області очікує до +20 градусів.

Погода в Україні 6 травня

Водночас Укргідрометцентр прогнозує на 6 травня чималі опади. Так, північні, західні та частково центральні області очікує помірний дощ з грозою. Стовпчик термометра у більшості регіонів сягне позначки +15 градусів. На півдні та сході синоптики прогнозують до +26 градусів.

Погода в Україні 6 травня

Раніше "Телеграф" розповідав, коли в Україні очікувати сильних дощів у травні.