Незабаром на Україну обрушаться сильні дощі: де і коли чекати негоди

Подекуди прогнозуються майже літня спека

На зміну заморозкам в Україну в першій декаді травня прийде майже літнє тепло та дощі. Подекуди позначка термометра доходитиме майже до +30 градусів.

Про це "Телеграфу" розповів синоптик Ігор Кибальчич у матеріалі "Травень на порозі: антициклон принесе стабільність, а далі — дощі та грози".

За його словами, найвищі показники температури прогнозуються в південних, частково східних і південно-західних областях. Протягом першої декади травня в середньому вночі повітря прогріватиметься в діапазоні +7…+13 °С, удень +16…+22 °С. Однак в Одеській області в період із 4 до 6 травня очікується аж до +23…+28 °С. Водночас біля узбережжя морів, а також у північно-західній частині країни буде прохолодніше.

Насолодитись повною мірою майже літнім теплом українцям завадить дощ. Його прогнозують у Карпатському регіоні, на крайньому заході та місцями в північно-східній частині України. Нижче на карті показано кількість опадів в Україні з 30 квітня до 10 травня включно.

Нагадаємо, що в перших числах травня в Україні прогнозуються заморозки до -5 градусів, які триматимуться кілька днів. Найбільше вони торкнуться західних, північних, більшості центральних областей.

Раніше "Телеграф" розповідав, які області заллє дощами найбільше у перші дні травня.