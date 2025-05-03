Будет до +30 градусов. Когда Украину накроет почти летняя жара и грозы

Некоторые области накроет ливень с грозой

В Украину на смену заморозкам придет почти летнее тепло, ведь в некоторых регионах синоптики прогнозируют до +28 градусов. Однако насладиться таким теплом может помешать дождь.

Об этом свидетельствуют данные портала Ventusky. Отмечается, что 4 и 6 мая прогнозируется почти летнее тепло. Конечно, Ventusky, как и другие подобные сервисы, использует многочисленные модели и глобальные базы данных, поэтому может ошибаться и не обновляется мгновенно.

Погода в Украине 4 мая

В воскресенье, 4 мая, украинцев в центре, на востоке и частично на юге ожидает до +28 градусов днем. Однако, по данным Укргидрометцентра, в этот день прогнозируются небольшие осадки. Так, западные, северные и частично центральные области ожидает значительный дождь, иногда даже ливни с грозами.

Погода в Украине 4 мая

Температура в некоторых областях достигнет +27 градусов, но ночью отметка опустится от +13 до +9 градусов. Сила ветра в этот день составит 10 м/с.

Погода в Украине 4 мая

Погода в Украине 6 мая

Во вторник, 6 мая, синоптики также прогнозируют почти летнее тепло. В этот раз до 27 градусов ожидается на востоке, юге страны, а также в некоторых центральных регионах. Северные и западные области ожидают до +20 градусов.

Погода в Украине 6 мая

В то же время, Укргидрометцентр прогнозирует на 6 мая небольшие осадки. Так, северные, западные и частично центральные области ожидает умеренный дождь с грозой. Столбик термометра в большинстве регионов достигнет отметки +15 градусов. На юге и востоке синоптики прогнозируют до +26 градусов.

Погода в Украине 6 мая

Ранее "Телеграф" рассказывал, когда в Украине ожидать сильных дождей в мае.